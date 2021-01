Szankcionálhatja a Facebookot és más közösségi oldalakat a magyar kormány

Rendkívüli ülést tart a Digitális Szabadság Bizottság, és a héten egyeztet Varga Judit igazságügyi miniszter a Gazdasági Versenyhivatal elnökével a Facebook, illetve más nagy techcégek szankcionálásának lehetőségéről – jelentette be közösségi oldalán a miniszter.

Varga Judit arról ír, hogy a közösségi médiaszolgáltatók titokban, politikai céllal korlátoznak egyes oldalakat úgy, hogy arról az oldal üzemeltetője nem értesül. Az igazságügyi miniszter szerint a Facebook elfogult a jobboldali, keresztény, konzervatív véleményekkel szemben és erről személyes tapasztalata is van. Hozzáteszi: a gyakorlatra egy Twitter vezérigazgatójáról kiszivárgott felvétel is rávilágít. Az igazságügyi miniszter úgy látja, a tech cégek ezzel a gyakorlattal minden alapvető demokratikus jogi normát megszegnek, amely a nyugati típusú kultúra alapját jelenti.

Az igazságügyi miniszter összehívta a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését és a héten egyeztet a GVH elnökével is a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szankcionálási lehetőségéről.

Valószínűleg azért érezte úgy az igazságügyi miniszter, hogy lépni kell, mert az amerikai elnökválasztások körül valóban jelentősen feltekerték cenzúra-tevékenységüket a nagy közösségi oldalak és Magyarországon jövőre lesz esedékes a következő választás. Több ezer jobboldali politikai kommentátorokhoz tartozó fiókot függesztett fel a Facebook és a Twitter is, többek közt az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpét is. Döntésüket azzal indokolták az oldalak, hogy a felhasználók és az általuk terjesztett (szélsőséges) politikai mozgalmak és szlogenek (QAnon, Stop the Steal, stb.) erőszakot generálnak. Az intézkedések kritikusai azt sérelmezik, hogy az erőszakos jegyeket is mutató baloldal mozgalmak és szlogenek (Antifa, Black Lives Matter, stb.) ellen nem lépnek fel hasonló vehemenciával a közösségi oldalak.

Magyarországon eddig a Facebook egyetlen politikai párt, a szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom jelenlétét korlátozta felületén; letörölték a pártnak és elnökének, Toroczkai Lászlónak is az oldalát.

