Az amerikai hatalom válsága: így tekintenek az európaiak Biden Amerikájára

Az európaiak közel harmada úgy véli, nem lehet bízni az amerikaiakban azok után, hogy 2016-ban Trumpra szavaztak – derül ki a Külkapcsolatok Európai Tanácsának (ECFR) felméréséből. Trump hatása a transzatlanti kapcsolatkora azt jelenti, hogy bármely, Kínával vagy Oroszországgal való potenciális amerikai konfliktus terén most a semlegesség a legnépszerűbb opció az európaiak körében. Az új amerikai adminisztráció abból indulhatott ki, hogy az európaiak semlegesség felé történő elmozdulása mögött kizárólag a Trumppal kapcsolatos zsigeri reakciójuk áll. Most úgy tűnik, valószínűleg nem ez a helyzet áll fenn.

Donald Trump nem Evita Perón. Kevesen lesznek szomorúak Európában a távozása miatt. Még akkor is, amikor Joe Biden személyében a mérsékelt politika beiktatását ünneplik, a legtöbb európai kételkedik abban, hogy Amerika vissza tud-e térni a globális vezető szerepéhez olyan nemzetközi kérdésekben, mint a klímaváltozás vagy a kínai fenyegetés.

Ez a fő következtetése annak a héten megjelenő felmérésünknek, amely 11 EU-tagállamban több mint 15 ezer európai megkérdezésével készült. A felmérésből az derül ki, hogy széleskörű szkepticizmus áll fenn az Egyesült Államok jövőbeni politikájával kapcsolatban. A felmérés egyben azt is mutatja, hogy miközben sokan Európában rokonszenveznek a Fehér Ház új lakójával,

a többség most úgy gondolja, törés történt az amerikai politika rendszerben.

Sok európai úgy látja, hogy a belső megosztottság és a globális vezető szerep visszaszerzéséért folytatott küzdelem miatt az Egyesült Államokban zavaros helyzet fog kialakulni. A Külkapcsolatok Európai Tanácsának (ECFR) felmérése szerint tízből hat megkérdezett úgy véli, Kína le fogja hagyni az USA-t, és a világ vezető szuperhatalmává fog válni a következő tíz évben. Továbbá a többség nem gondolja azt, hogy végül Amerika mindig meg fogja védeni Európát. Úgy tűnik, megbukott Trump azon játszmája, amely szerint Washington érdeke a fő rombolóként való ténykedés, illetve az volt, hogy a világ ügyeit más hatalmakkal való aszimmetrikus kétoldalú kapcsolatok köré szervezze. Mégis, Biden reménye az amerikai politika fordulatával – vagyis az amerikai hatalmat a szövetségesek hálózatába beágyazó, Obama által követett politikához való visszatéréssel – kapcsolatban szintén nem tűnik reálisnak.

Az európaiak közel harmada úgy véli, nem lehet bízni az amerikaiakban azok után, hogy 2016-ban Trumpra szavaztak. Meglepő módon, a németek több mint fele (53 százaléka) gondolja ezt Európa transzatlanti partneréről. Egyértelmű, hogy az USA megtépázott nemzetközi hírnevének helyreállítása egy választási ciklusnál hosszabb időbe telhet.

Trump hatása a transzatlanti kapcsolatkora azt jelenti, hogy bármely, Kínával vagy Oroszországgal való potenciális amerikai konfliktus terén most a semlegesség a legnépszerűbb opció az európaiak körében. Az új amerikai adminisztráció abból indulhatott ki, hogy az európaiak semlegesség felé történő elmozdulása mögött kizárólag a Trumppal kapcsolatos zsigeri reakciójuk áll. Most úgy tűnik, valószínűleg nem ez a helyzet áll fenn.

Az Amerikától való függés alternatívájaként az európaiak a szuverénebb és autonómabb Európa ideája mellett állnak ki.

Az európaiak több mint kétharmada véli úgy, hogy a régiónak kellene gondoskodnia a saját biztonságáról, ennek különösen a franciák (70 százalék), a svédek (71 százalék), a spanyolok (71 százalék) – sőt a britek (74 százalék) – körében nagy a támogatottsága.

Ez felveti azt a kérdést, hogy vajon Berlin felváltja-e Washingtont a „go-to” főváros szerepében a külpolitikai vezető szerep terén. Egyértelműen úgy tűnik, sokan Európában ezt a nézetet képviselik – a legtöbben Franciaországban, Spanyolországban, Dániában, Hollandiában, Portugáliában és Magyarországon választják Németországot az USA-val szemben, mint a „legfontosabb ország, amellyel jó kapcsolatot kell kialakítani”. Csupán a Brexiten most átesett Egyesült Királyság (55 százalék) és Lengyelország (45 százalék) – amelyek hagyományosan az Egyesült Államokat tekintik szabadságuk hathatós garantálójának – azok az országok, amelyek az USA-t jelentősen előbbre sorolták Németországhoz képest.

Könnyű lenne túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítani ezeknek az adatoknak. Miközben az európai vezetők, mint Emmanuel Macron jellemzően úgy értékelik a közvélemény európai szuverenitás melletti támogatását, mint amely a globális politikában fontosabb szerep betöltésére vonatkozó vágyat takarja, a polgárok jelentős többsége számára az valójában a semlegesség iránti vágyat jelenti az USA és Kína közötti eszkalálódó verseny vonatkozásában. Ezen polgárok szemében a szuverenitás nem a nagy bejáratot jelenti az EU számára a nemzetközi politikába, hanem a vészkijáratot a holnap bipoláris világrendjéből. Ez egy kérés arra vonatkozóan, hogy a nagyhatalmak versengéséből idejekorán vonuljon ki az EU.

Ebből az adatból a fő levonható következtetés – ahogy Biden Amerika 46. elnökeként elfoglalja hivatalát – az, hogy

az európaiak nem fognak automatikusan Washington oldalára állni az új hidegháborúban.

Ez nem azt jelenti, hogy elkerülhetetlenül nem értenek egyet majd az amerikai agendával. A problémát az jelenti, hogy az európaiak kételkednek abban, hogy Amerika képes-e megnyerni ezt a versengést. Továbbá az európaiak támogatására rá kell szolgálni a kölcsönös hasznokra vonatkozó bizonyítékokkal, minthogy azt csak eleve adottnak tartanák.

Trump négy évnyi elnöksége után az EU és az USA közötti meglévő partnerség szétesett, amit helyre kell állítani. Válságos években, ahogy azt az amerikai tőzsdepiacok teljesítménye is igazolja, az általános hangulat, és nem a gazdasági, politikai realitás az, amely vezérli a világot. Így az új Biden-adminisztrációnak minden oka megvan arra, hogy ne csak a mérgező belpolitikai megosztottságtól, hanem az európaiak hangulatától is tartson, amikor Amerika visszatér a világpolitikába.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre.

Elindult a Portfolio Vélemény rovata, az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Mark Makela/Getty Images)