Itt a 13 legfontosabb kérdés, amire választ várunk 2021-ben

Az idei év elsősorban a válságból való kilábalásról fog szólni a világgazdaságban, de emellett is vannak bizonytalanságok, melyekre a következő hónapokban választ kaphatunk. A Citibank szakértői friss elemzésükben 13 kérdést gyűjtöttek össze, melyek meghatározhatják a 2021-es évet. Ilyenek például, hogy mi lesz a dollárral, jöhet-e pénzügyi válság, hol alakulhat ki halálos adósságspirál?

Legfrissebb elemzésében a Citibank összegyűjtötte azt a 13 kérdést, melyek a legfontosabbak lehetnek 2021-ben:

1. Mire számítsunk az új amerikai vezetéstől?

Joe Biden beiktatása után már nem az a kérdés, békés lesz-e az átmenet, úgy tűnik, hogy mostanra Donald Trump is elfogadta vereségét. A Citi elemzői szerint Biden elnöksége nagyon más lehet, mint az utóbbi négy év Trump vezetése alatt, egyrészt jobban támaszkodhat a kormányzati ügynökségekre, másrészt sokkal nagyobb szerepet kaphatnak a „zöld” kezdeményezések és az infrastruktúrafejlesztés. A külpolitikában sokkal inkább az együttműködés jellemzheti a következő éveket a külső vetélytársakkal, például Kínával, a gazdaságpolitika alapja pedig az adók emelése és a szabályozás szigorítása lehet.

2. Milyen kilábalási pályát tesznek majd lehetővé a vakcinák?

Az amerikai bank szakemberei szerint a koronavírus elleni oltóanyagok a fejlett gazdaságokban csak 2021 utolsó negyedévében hoznak majd érdemi pozitív hatást, a feltörekvő térségben pedig ez 2022 első felére csúszhat. Az egyértelműen látszik, hogy a gazdag, fejlett országok előbb jutnak majd vakcinához, ők kötötték le ugyanis az előrendelések 85%-át, vannak olyan országok, melyek már a lakosság számánál több oltóanyagra kötöttek szerződést. Az oltások meg is kezdődtek 2020 végén, de tömegessé csak a második-harmadik negyedévben válnak majd – teszik hozzá. A lakosság nagy részének beoltása a korlátozások feloldása miatt pozitív gazdasági hatással járhat, különösen Európában.

A legnagyobb aggály most a vakcina elutasítottsága sok országban, ha az átoltottság nem tudja elérni a nyájimmunitáshoz szükséges 70%-ot, akkor az a kilábalást is megakaszthatja.

3. Mekkora most egy pénzügyi válság esélye?

A pénzügyi kondíciókat ma leginkább az infláció fenyegeti, a szakemberek többsége szerint alig látszik érdemi inflációs nyomás a világban, viszont egyre több jel mutat abba az irányba, hogy ez a következő hónapokban megváltozhat. Ez pedig azoknak a befektetőknek is meglepetést okozhat, akik most hátradőltek. A válságból való kilábalás során egyébként a pénzügyi kondíciók viszonylag hamar helyreálltak, a hitelpiac visszatért a normális kerékvágásba a legtöbb országban, azonban az inflációs kockázatok miatt ezek a kondíciük nem tekinthetők olyan lazának, mint korábban.

4. Tényleg jön a dollárgyengülés?

Ma nagyjából konszenzus van abban az elemzők körében, hogy 2021 a dollárgyengülés éve lehet, ez a folyamat már 2020 utolsó hónapjaiban megkezdődött. A dollár gyengülését támasztja alá több dolog is: a Biden-adminisztráció várható további fiskális élénkítése, a Fed laza politikája és a vakcinahelyzet is a dollár ellen szólnak, emellett a dollár jelentős globális szerepe és az inflációs kilátások emelkedése, illetve a hozamgörbe ellaposodása is hasonló hatással lehet. Ugyanakkor vannak ezzel ellentétesen ható tényezők is, mint például az extrém pozicionáltság, ami azt mutatja, hogy túl sokan számítanak a dollár gyengülésére, az amerikai és az európai infláció várható közeledése, ami a dollár erősödését támogathatja, vagy a Fed eszközvásárlási programjának várható lassú leépítése az EKB további pénznyomtatása mellett.

5. Fenntartható a lakásárak emelkedése?

A jegybankok ultra laza monetáris politikája mellett az ingatlanpiac vonzó befektetési lehetőség volt az elmúlt években, a kereslet-kínálati hatások az ingatlanárak további emelkedését vetítik előre, hiszen az olcsó finanszírozási lehetőségek mellett könnyen juthat hitelhez az, aki szeretne. Az erős ingatlanpiac pedig támogathatja a gazdaságot is, sőt a koronavírus néhány negatív hatását ellensúlyozhatja. Fontos azonban, hogy ez fenntartható legyen, mivel egy ingatlanpiaci lufi kipukkadása újabb recesszióval fenyegetne. Továbbra is fennmaradhat az infláció és a lakásárak szétválása, mivel az inflációs kosárban nem a lakásárak, csak a bérleti díjak szerepelnek – teszik hozzá a Citi elemzői.

6. Végre tényleg prioritás lesz a klímavédelem?

A legnagyobb szén-dioxid kibocsátónak számító Kína az utóbbi hónapokban ígéretet tett a 2060-as karbonsemlegesség elérésére, emellett Joe Biden is a klímavédelmet tűzte zászlajára a választási kampányban. Az USA visszatérése a párizsi klímaegyezményhez szimbolikus jelentőségű is lehet, átfogó politikai konszenzus alakulhat ki a világban a klímaváltozás kezelésével kapcsolatban. Az EU és Japán már korábban teljes karbonsemlegességet fogalmaztak meg 2050-re célként, ha hozzájuk csatlakozik Kína és az USA, akkor a szén-dioxid-kibocsátás több mint 50%-áért felelős országok közös álláspontra kerülhetnek.

7. Sikerül végre megregulázni a nagy techcégeket?

Évek óta vannak olyan kezdeményezések világszerte, melyek korlátoznák a nagy techcégeket, ezek eleinte Európán kívülről jöttek. Most a legfontosabb az egységes európai digitális szolgáltatási adó lenne, mely valódi megregulázást jelenthet. Egyelőre nem tudni, ezzel kapcsolatban mi lehet a Biden-adminisztráció álláspontja, hiszen egyrészt a képzett munkaerő bevándorlásának elősegítésével segít a technológiai vállalatoknak az új elnök, másrészt viszont korábban ő is kritikával illette azokat az oldalakat, melyek álhírek megjelenését teszik lehetővé. Az amerikai képviselőház trösztellenes bizottsága több mint másfél éve folytat vizsgálatot a technológiai óriások ellen. Kínában egyelőre a hírek szerint a legnagyobb kínai cégek hatalmát szeretnék letörni.

8. Javulhatnak az amerikai-kínai kapcsolatok?

Donald Trump elnöksége alatt az amerikai-kínai kapcsolatok az 1979-es diplomáciai kapcsolatfelvétel óta a legrosszabb szintre kerültek, az amerikai kormányzat büntető intézkedéseket vezetett be, illetve a geopolitikai helyzet is többször feszült volt a két ország között. Most úgy tűnik, hopgy Joe Biden talán kevésbé lesz konfrontatív Kínával, de a kapcsolatok nem fognak visszatérni a Trump előtti szintre. A feleknek sok a közös érdekük, mint például a klímaváltozás elleni harc, a Koreai-félsziget atomfegyvermentesítése vagy a globális terrorizmus elleni fellépés. Várhatóan az új elnök is stratégiai versenytársként tekint majd Kínára, de sokkal jobban egyensúlyozhat a verseny és az együttműködés határán.

9. Folytatódik Európa gazdasági szétszakadása?

A válságból való kilábalás mellett kulcskérdés lesz, hogy az európai országok különböző gazdasági kilátásai ismét próbára tehetik az Európai Unió és az eurózóna összetartását. A Citi számításai szerint az egyik leginkább érintett Spanyolország GDP-je jelenleg 8 százalékponttal van jobban elmaradva a normális, válság előtti pályájától, mint Németország. Ez az olló pedig várhatóan nem fog záródni, ha 2021 nyarára sem sikerült elérni a nyájimmunitáshoz szükséges átoltottságot, ez pedig a magánszektorra és a közszférára is hatással lehet. Ez pedig erősítheti az EU-ellenes populista politikai erőket, illetve kockázatot jelenthet az eurózóna felbomlása. Az európai politika legfontosabb kérdései idén Angela Merkel utódlása, a holland választások eredménye, illetve a 2022 tavaszi francia választás előszele lehetnek, utóbbi kapcsán fontos lesz tudni, ki veszi majd fel a harcot Emmanuel Macronnal. Emellett fontos lesz figyelni az EU27 és az Egyesült Királyság gazdasági teljesítménye közti különbséget a Brexit után.

10. Kiderülnek végre a Brexit valódi költségei?

Négy és fél évvel a népszavazás után 2021-ben az Egyesült Királyság elérte, amit szeretne, végre „szabadon élhetnek”. A Citibank elemzői szerint a gyenge font mellett jelentős gazdasági hatásai mutatkozhatnak idén a Brexitnek, a szakemberek számítása szerint 2 százalékponttal lehet alacsonyabb a brit GDP ahhoz képest, mint ha az európai közös piac és vámunió részei maradtak volna.

11. Milyen lehet az új amerikai vezetés közel-keleti politikája?

Donald Trump elnöksége jelentős változásokat hozott az USA politikájában a Közel-Keleten, ebben is hozhat változást Joe Biden. Ami nem fog változni, az várhatóan az amerikai csapatok kivonásának folytatása Afganisztánból. Az új elnök együttműködő politikája keretében viszont az USA visszatérhet az iráni nukleáris alkuhoz valamilyen formában. Izrael és a szomszédos arab országok viszonyában Biden a békét támogathatja, keményebb kritikát kaphat Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok korábbi fegyvereladásaik miatt, de ezekkel együtt mindkét országra fontos partnerként tekinthet az amerikai vezetés.

12. Adósságspirálba kerülhet Fekete-Afrika?

Egyre több az azzal kapcsolatos vélemény, hogy a következő hónapokban több fekete-afrikai ország is adósságválsággal nézhet szembe, egyesek szerint ha az első dominó eldől, akkor az további csődöket hoz majd. A Citi szerint igazán komoly államcsőd-veszély nem fenyeget, de sor kerülhet az adósságok egy részének újratárgyalására a kötvénytulajdonosokkal és a kínai vezetéssel, mint jelentős hitelezővel. A közgazdászok kiemelik, hogy a válság mindig jó alkalom a nagy változtatásokra, adóreformokra például. A következő évek nagy kérdése, hogy Afrikában elindulhat-e egy ilyen folyamat, bár a hasonló nagy reformok politikailag gyakran nehezen felvállalhatók.

13. Latin Amerikában idén is a politika lehet a középpontban?

Van a világnak egy olyan szeglete, melyről eddig még nem esett szó, ez pedig Latin-Amerika, ahol mozgalmas lehet a 2021-es év. Elnökválasztást tartanak Chilében, Ecuadorban és Peruban, az első ország esetében pedig egy új alkotmányt is szeretnének elfogadni.

