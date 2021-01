A legfelsőbb bíróság lelőtt egy csomó Donald Trump ellen indított pert

Felfüggesztett az amerikai legfelsőbb bíróság több olyan pert, melyben azzal vádolták Donald Trump elnököt, hogy alkotmányellenesen járt el, amiért megtartotta üzleti birodalmát elnöki évei alatt – írja a Reuters.

Donald Trumpot DC és Maryland törvényszékein perelték be, az alkotmánybíróság viszont úgy döntött, hogy nem tárgyalják az ügyet, hiszen az elnök öt napja átadta a hatalmat.

Trumpot azzal vádolták, hogy alkotmány-ellenesen járt el üzleti érdekeltségeinek megtartásával; a felperesek szerint az alkotmány azon passzusát sértette meg, amely megtiltotta a regnáló elnököknek, hogy ajándékot fogadjon el külföldi vagy hazai állami szereplőktől.

Trumpot a DC törvényszéken vádolta meg a Citizens for Responsibility and Ethics in Washington nevű nonprofit szervezet azzal, hogy az üzleti érdekeltségei „lehetővé teszik, hogy hivatalos személyek üzleteinek támogatásával szerezzenek tőle szívességet.”

Szintén DC-ben egy másik felperes azzal vádolta Trumpot, hogy üzletet vesztett, amiért ügyfelei inkább a volt elnökhöz tartozó vállalkozásokkal üzleteltek, mert „szívességet akartak elérni” Trumpnál. Hasonló keresetet a marylandi törvényszéken is beadtak.

