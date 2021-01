Eltörölte Biden Trump egyik legnagyobb felháborodást kiváltó intézkedését

„Biden-elnök hisz abban, hogy a nemi identitás nem jelentheti akadályát a katonai szolgálatnak és hogy Amerika ereje a diverzitásban rejlik” – nyilatkozta a Fehér Ház a lépésről.

A döntést támogatta Lloyd Austin védelmi miniszter is, aki hétfőn töltötte első munkanapját az új hivatásában.

Az intézkedés implementációja 60 napot vesz majd igénybe.

Donald Trump 2017 júliusában jelentette be, hogy eltiltja a transznemű embereket a katonai szolgálattól. Az intézkedést Twitteren jelentette be és anélkül hozta meg, hogy akkori védelmi miniszterét, Jim Mattist tájékoztatta volna. A bejelentés körül nagy felháborodás robbant ki és több tüntetés is követte.

A transznemű emberek szolgálatát Obama elnök engedélyezte második ciklusának vége felé, aki orvosi segítséget is ajánlott nekik állami pénzből. Ez lényegében azt jelentette, hogy az állam akár a katonák nemváltásához szükséges orvosi beavatkozásokat is fizette. A republikánusok azért kritizálták az intézkedést, mert az túl nagy súlyt helyez szerintük a katonai költségvetésre. 2016-ban egy tanulmány ezt az összeget mindössze 2,4-8,4 millió dollára taksálta évente.

Az Egyesült Államokban 9000 transznemű ember teljesített katonai szolgálatot, de csak 1000-et diagnosztizáltak közülük nemi diszfóriával, ami azt jelenti, hogy csak az ő orvosi költségeiket fizeti az állam.

Címlapkép: Michael Nigro/Pacific Press/LightRocket via Getty Images