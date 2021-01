Joe Biden nekiállt, hogy lebontsa Trump munkáját, de egy intézkedést végül felkarolt és megerősített

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Joe Biden elnöki hivatalának első hetén eltörölte Donald Trump intézkedéseinek nagy részét, hétfőn viszont aláírta a „Buy American” rendeletet, mellyel lényegében Trump feldolgozóipart támogatni szándékozó rendelkezéseit erősítette meg. Joe Biden többször is kritizálta elődjét amiatt, hogy túl sok kiskaput hagyott az intézkedéseivel és nem tudott velük érdemi változást elérni, de kérdés, hogy Biden rendelete mennyire tudja felrázni az amerikai feldolgozóipart, hiszen az állami intézmények már most is 97%-ban amerikai cégektől vásárolnak. Bármi is legyen az intézkedés közvetlen hatása, erős üzenet Biden részéről az, hogy Amerika protekcionista hozzáállása nem tűnik el teljes egészében Donald Trump távozásával.