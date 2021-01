Trump valószínűleg másodszor is megússza az ellene indított alkotmányos eljárást

Az Egyesült Államok 50 republikánus szenátorából 45 úgy látja, hogy alkotmányellenes dolog felelősségre-vonási (impeachment) eljárást folytatni egy volt elnök ellen, jó eséllyel ez azt is jelenti, hogy a második Donald Trump ellen indított eljárás is elmarasztalás nélkül zárul majd.

A szenátus tegnap arról szavazott, hogy dobják-e a felelősségre-vonási ügyet tárgyalás nélkül, melyet azért indítottak Donald Trump ellen a képviselőházban, mert hívei megostromolták január 6-án a Capitoliumot - erről a Wall Street Journal számolt be.

A szavazás 55-45 szavazattal megbukott: minden demokrata szenátor mellett 5 republikánus politikus is a tárgyalás lefolytatására szavazott, így az impeachment-tárgyalást megtartják.

A mostani szavazás azért érdekes, mert sejteti az eljárás kimenetelét is. Ahhoz, hogy Donald Trumpot bűnösnek mondják ki a január 6-ai eseményekhez köthetően, 17 republikánus szenátornak is úgy kellene döntenie, hogy Trump ellen szavaz az eljárás során. Bár több republikánus politikus is elítélően nyilatkozott Trumpról a történtek miatt, beleértve fontos szövetségeseit, mint Mitch McConnell vagy Lindsey Graham, aligha lesz meg a tegnapi szavazás alapján a szükséges 17 fő, hiszen mindössze 5 olyan republikánus szenátor van, aki egyáltalán meg akarja tartani a tárgyalást.

Volt, aki úgy nyilatkozott a mostani döntéséről, hogy azért járt el így, mert alkotmányellenesnek tartja a volt elnök elleni impeachment-eljárás lefolytatását, hozzátéve, hogy ettől még nem biztos, hogy nem szavaz az elnök ellen, ha sor kerül a tárgyalás utáni döntéshozatalra, de a szükséges 17 fő aligha lesz meg.

Az impeachment-tárgyalásra február 9-én kerül sor.

Címlapkép: Win McNamee/Getty Images