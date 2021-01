Mégis mennyibe kerül a kínai vakcina, amiben Orbán Viktor is megbízik?

Magyarország 5 millió adag oltóanyagot szerez be a kínai Sinopharm vállalattól, a díjszabásról azonban semmilyen konkrétumot nem árul el a kormány.

Pénteken eldőlt, hogy Magyarország két és fél millió ember beoltását lehetővé tevő, ötmillió adag koronavírus elleni oltóanyagot vásárol a kínai Sinopharm vállalattól. Mindez egy nappal azt követően történt meg, hogy a kormány rendeletmódosítással speciális úton adott utat a kínai vakcinának idehaza. Az új szabályok értelmében hazánk most már elfogadja azokat a vakcinákat is, amelyek legalább három – köztük legalább egy európai uniós vagy európai uniós tagjelölt – államban engedélyezettek, és legalább egymillió főnek beadták. Ezt a szabályt a Sinopharm vakcinájára szabták.

Arról nincs információ, hogy pontosan mennyibe is kerül egy adag kínai vakcina Magyarország számára, a kormány illetékesei rendre megkerülik ennek a kérdésnek a megválaszolását.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón annyit mondott erről, hogy nem hiszi, hogy nagy mértékben eltérne a kínai vakcina ára a Pfizerétől, ami 30 dollár egyébként (jelenlegi árfolyammal számolva 8800 forint).

Az Index Szijjártó Péter külügyminiszterrel készített interjújában is érdeklődött a kínai vakcina áráról, a tárcavezető úgy felelt arra a kérdésre, hogy mekkora a különbség a kínai és az európai uniós közös stratégia keretein belül beszerzett vakcina ára között: mindegyik olcsóbb annál, mint egy ember élete. Arra a kérdésre pedig, hogy a kínai drágább, mint az uniós vakcina, Szijjártó Péter azt mondta: a be nem érkezett vakcinánál nincsen drágább.

Arról csak kiszivárgott információk vannak, hogy a nemzetközi színtéren milyen áron értékesíti a kínai vállalat az oltóanyagot. A BBC tudósítói egy kínai városban (Yiwu) azt látták, hogy egy nővér 400 jüanért (kb. 60 dollárért) adott be egy injekciót. A Reuters tudósítása szerint tavaly augusztusban a vállalat elnöke kizártnak nevezte, hogy a két dózis meghaladná a 144 dollárt. Vagyis egy adag ennek értelmében legfeljebb 77 dollár lenne. Az AstraZeneca vakcina ára 4 dollár, míg a Moderna adagja 33 dollárba kerül.

Ha a 30 dolláros adagárral kalkulálunk, akkor az 5 millió darabos szállítmány 44 milliárd forintba kerül, míg 60 dolláros ár esetén 88 milliárd forintos költség adódik. Fontos megjegyezni, hogy a kínai és orosz vakcinákat Magyarország egyedi megállapodás keretében szerzi be, míg a nyugati oltóanyagokat az EU-s megállapodás keretében.

A Portfolio egyedülálló modellszámítása arra vonatkozóan, hogy a következő hónapokban hogyan alakulhat az elméleti átoltottság pénteken jelent meg:

Orbán Viktor péntek reggeli interjújából pedig azt is megtudtuk, hogy a kormányfő is ezzel a kínai védőoltással oltatja be magát.

Címlapkép: A kínai Sinopharm szérumát tartalmazó fiola a Belgrádi Vásár területén létesített oltóközpontban 2021. január 25-én. Szerbiában 24-én kezdődött meg az új koronavírus elleni vakcináció az öregek és az egészségügyi dolgozók oltásával. Forrás: MTI/EPA/Andrej Cukic