Mi lesz a hatalmas Trump-fallal most, hogy Joe Biden lett az elnök?

Donald Trump egyik legemlékezetesebb kampányígérete az volt, hogy egy hatalmas falat húz a mexikói-amerikai határra és Mexikót kötelezi majd arra, hogy fizessen érte. A fal építése már csak Trump elnöki ciklusának vége felé kezdődött el, így alig 20%-a készült el, és a Pentagon pénzéből oldotta meg a projekt finanszírozását, Mexikó egy centet sem fizetett érte. Most, hogy Joe Biden lett az elnök, a „Trump-fal” már biztos nem fog elkészülni, de jó eséllyel a demokrata politikus lebontani sem fogja az egészet.

Közösséget építünk!

Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek ide kattintva.

"Építünk egy szép, nagy falat és Mexikó fog érte fizetni"

Donald Trump 2016-os elnökválasztási kampánya során számtalanszor megígérte szavazóinak, hogy egy hatalmas falat fog húzni a mexikói határra, mellyel az illegális bevándorlást és a drogkereskedelmet fogja megfékezni.

„Erős, fantasztikus határaink lesznek. És jönnek ide az emberek, de majd legálisan jönnek ide. Falat fogunk építeni. Meg fogjuk építeni. Ezt nem is nehéz dolog megcsinálni, higgyétek vagy sem” – mondta Donald Trump elnök 2016-ban, egy New Hampshire-ban tartott kampányeseményen.

Egy nagy falat fogok építeni. Senki nem épít nálam jobban falakat. Nagyon olcsón fogom megépíteni. Egy nagy, nagy falat fogok építeni a déli határunkon és Mexikó fog érte fizetni

– mondta Trump.

„Abszolút meg fogjuk építeni a falat, 100%. Amikor először indultam, júniusban, azt mondtam, falat fogunk építeni, valódi falat. Látjátok, milyen magas ez a plafon? Ha valaki ide felmászik, nem fog könnyen lejönni. Ki fog a falért fizetni?” – kérdezte Trump egy másik eseményen, ahol a tömeg azt válaszolta neki: Mexikó.

Az intézkedés miatt rengetegen kritizálták Donald Trumpot, a következő érvek voltak a leggyakoribbak:

a falépítés túl drága lesz és túl sokáig tart majd a megépítése, egy 2017-es jelentés szerint 21,6 milliárd dollárba került volna a projekt és a kivitelezés 3,5 évig tartott volna,

és túl sokáig tart majd a megépítése, egy 2017-es jelentés szerint 21,6 milliárd dollárba került volna a projekt és a kivitelezés 3,5 évig tartott volna, nem fogja érdemben csökkenteni az illegális bevándorlást; egy gyakori érv az volt, hogy a legtöbb illegális bevándorló repülőn érkezik,

nem fog érte Mexikó fizetni.

Trump támogatói közt viszont hatalmas népszerűségnek örvendett az ötlet, 2016-ban a republikánus szavazók 65-73%-a támogatta a falépítést, de még a demokraták 31-44%-a is jó ötletnek tartotta a dolgot (Trump karrierje alatt aztán a két tábor közt szélesebbre nyílt az olló: 2019-re a republikánusok 71%-a, míg a demokraták alig 11%-a támogatta már a falépítést).

A „Build the Wall!” (vagyis építsd / építsük meg a falat!) felkiáltás a Trump-kampány egyik ikonikus szlogenje lett.

Töredéke sem készült el

Donald Trump már 2017 januárjában aláírt egy rendeletet, mellyel elrendelte a déli határfal építését, de egészen 2019-ig nem kezdődött el az építkezés. Ennek elsősorban finanszírozási okai voltak: bezavart a Trumpot követő politikai ellenszél is, de közrejátszott a kormányzati leállás és az első rendelet hézagos megfogalmazása is.

2019 márciusában Donald Trump aztán vészhelyzetet hirdetett, így a Pentagontól szerzett pénzt a határfal megépítésére. Első körben 1 milliárd dollárt kapott, aztán újabb 2,5 milliárd dollárt irányítottak át a drogellenes harcra szánt forrásokból rá, szeptemberben pedig Mark Esper védelmi miniszter újabb 3,6 milliárdot irányított át a projektre. A Pentagon egyébként többnyire meglévő projektektől vont el forrásokat a falépítésre: eszközbeszerzéseket, építkezéseket állítottak le, hogy a falépítést finanszírozni tudják.

A Guardian elemzése szerint Trump összesen 15 milliárd dollárt szerzett a Pentagontól falépítésre - a szükséges összeg körülbelül felét.

A projekt mellé Steve Bannon, Trump volt stratégiai tanácsadója is beszállt magánszemélyként: ő 1,7 milliárd dollárt gyűjtött össze a fal építésére egy non-profit cégen keresztül, de végül a pénz nem jutott el a falhoz, mert Bannont őrizetbe vették és megvádolták azzal, hogy az adományokat magáncélra kezdte el használni. Trump 2020-ban elnöki kegyelemben részesítette Bannont, még azelőtt, hogy bűnösségét megállapították volna.

Nyögvenyelősen, de a falépítés azért 2019-ben elindult. Donald Trump 1000 mérföld (kb. 1609 km) hosszúságban akart elhelyezni határfalat (ez kb. a fele a Mexikót és Amerikát elválasztó 3145 kilométeres határszakasznak), végül mindössze 450 mérföldön (kb. 725 km) készült el a fal, ráadásul ebből alig 80 mérföld (kb. 128 km) olyan szakasz volt, ahol nem egy meglévő falat erősítettek meg, hanem új határzár épült.

Trump tehát 2021. januári leköszönésekor a határszakasz 22%-ára épített falat és mindössze 4% olyan falszakasz épült, amely nem létezett korábban.

Végül érdemes megjegyezni, hogy Mexikó tényleg nem fizetett egy centet sem a falépítési munkálatokba.

Így néz ki az elkészült határfal Arizona államban. Fotó: Micah Garen/Getty Images

Mit tesz most Biden?

Donald Trump egyik újraválasztási kampányszlogenje a „Finish the Wall!” volt (fejezd / fejezzük be a falat!” de nem tudta megőrizni az elnöki széket egy újabb ciklus erejéig. Újraválasztási esélyeit biztosan rontotta az is, hogy a falépítés egyáltalán nem bizonyult olyan könnyűnek, mint ahogy azt ígérte 2016-ban, de ez csak egy volt azok közül a radikálisabbnak tűnő intézkedések közül, melyet Trump-elnök megígért kampánya során, de nem tudott megvalósítani.

Joe Biden alatt még csak be sem melegedett az elnöki szék, már megígérte, hogy 11 millió illegális bevándorló állampolgársághoz jutását segíti – olyan emberekét, akik már eleve az Egyesült Államokban éltek. Ezen kívül deportálási moratóriumot is hirdetett, melyet végül egy szövetségi bíró visszavont.

Joe Biden tehát egyértelműen bevándorlás-barátibb jeleket küld, mint elődje, de közel sem olyan radikális, mint amennyire tőle jobbra álló ellenfelei rettegtek tőle, vagy amennyire szélsőbaloldali támogatói remélték.

Biden nem hajlandó például eltörölni az ICE-t, a bevándorlók deportálásáért felelős szervezetet, nem hajlandó eltörölni a határellenőrzéseket és emberein keresztül egy Amerika felé tartó hondurasi bevándorló-konvojt is visszafordíttatott. Az Amerikában élő bevándorlók állampolgárság-szerzési folyamatát is összesen nyolc évre nyújtotta ki, nem arról van tehát szó, hogy egyik napról a másikra 11 millió embernek állampolgárságot ad, mindenféle ellenőrzés és átvilágítás nélkül.

Joe Biden egyik első lépése volt elnökként, hogy rendelettel szüntette meg a határfal építésének finanszírozására kihirdetett vészhelyzetet, ez azt jelenti, hogy a fal építése újra leállt és esélytelen, hogy Biden elnök ciklusa alatt folytatódjon.

Félbemaradt határfal-építkezés. Fotó: Micah Garen/Getty Images

Ettől függetlenül tény, hogy ha nem is sok, valamennyi elkészült a Trump-falból, kérdés, hogy Biden-elnök mit kezd majd elődjének egyik legikonikusabb intézkedésével.

A Bloomberg arról ír, hogy bár a falépítés környezetvédelmi és anyagi károkat okozott, a bontás ugyanezt tenné. A hírügynökségnek nyilatkozó elemzők szerint a Biden-kormány egyfajta összhangot próbál majd keresni a határbiztonság és a fal lebontását követelő politikai hangok közt, így jó eséllyel lesznek részek, amelyek elbontásra kerülnek belőle , de aligha semmisíti majd meg a demokrata elnök kabinetje a komplett határszakaszt.

A hírügynökségnek nyilatkozó elemzők szerint a Biden-kormány egyfajta összhangot próbál majd keresni a határbiztonság és a fal lebontását követelő politikai hangok közt, így , de aligha semmisíti majd meg a demokrata elnök kabinetje a komplett határszakaszt. A Guardiannak nyilatkozó szakértők azonnali akciót sürgetnek a fal ellen. Azt írják, hogy ahol csak lehet, le kell bontani a falat és gondoskodni kell a kaotikus építkezés által felhalmozott alapanyagok biztonságos és környezetbarát elszállításához. Ők főleg a „Trump-fal” környezetvédelmi, illetve helyi közösségekre gyakorolt hatása miatt aggódnak.

és gondoskodni kell a kaotikus építkezés által felhalmozott alapanyagok biztonságos és környezetbarát elszállításához. Ők főleg a „Trump-fal” környezetvédelmi, illetve helyi közösségekre gyakorolt hatása miatt aggódnak. Az NPR arról ír egy Bidennel készített interjú után, hogy az új elnök nem fogja lebontani a falat, de nem is fog belőle egy métert sem építeni, illetve felfüggeszti a helyi földtulajdonosok ellen indult pereket is.

Összességében tehát Biden valószínűleg nem fogja lebontani a teljes határfalat, de megvan rá az esély, hogy kisebb részeket eltávolít majd belőle, olyanokat, amelyek a helyi közösségek, ökoszisztémák élőhelyeire nézve veszélyesek.

Címlapkép: Smith Collection/Gado/Getty Images