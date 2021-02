Szabályozná Magyarország a Facebookot - Íme a példa, amit követhet a kormány

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Tavasszal törvényjavaslatot nyújt be Varga Judit igazságügyi miniszter az Országgyűlés elé, melyben fellépnének a Facebook és más közösségi oldalak cenzúratevékenysége ellen. A közösségi oldalak szabályozása most nemzetközileg is forró téma, ráadásul Magyarországon kívül több olyan EU-s ország is van, amely nem várja meg az egységes szabályozást és sajátot készít. Hazánk számára leginkább a lengyel modell lehet érdekes: ők idén januárban mutatták be saját „Lex Facebookjukat,” melynek megalkotása mögött nagyon hasonló indokok állnak, mint amelyeket Varga Judit felsorolt. Lengyelországban egy külön testületet hoznának létre, amely jogorvoslati lehetőséget biztosít azoknak, akik úgy érzik, jogtalanul cenzúrázta őket adott közösségi médiaszolgáltató. A testület főleg a politikai cenzúra ellen lépne fel és büntetne is, ha ez szükséges.