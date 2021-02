Kína nyílt háborúval fenyegetőzik

A fenyegetésre azután került sor, hogy Joe Biden kifejezte támogatását Tajvan mellett, illetve Kína növelte katonai jelenlétét a régióban.

Figyelmeztetjük a tajvani függetlenségi elemeket, hogy akik tűzzel játszanak, megégetik magukat és a tajvani függetlenség háborút jelent!

– nyilatkozta Vú Kijan, a Kínai Népköztársaság védelmi minisztériumának szóvivője.

Azt mondta, hogy Kína csupán a Tajvant körülvevő külföldi beavatkozás és a függetlenségi törekvések miatt tart hadgyakorlatokat a régióban.

Az Egyesült Államok reagált a fenyegetésre: azt mondták, „szerencsétlen” Kína véleménye, illetve hogy „nem kell, hogy konfliktushoz vezessen” a nézeteltérés.

Kína a mai napig saját területeként kezeli Tajvant, annak ellenére, hogy önálló politikai rendszere, hadserege és vezetői vannak a szigetnek. Hivatalosan Kína Kínai Népköztársaság, Tajvan pedig Kínai Köztársaság néven működik.

Több elemző szerint is aggódik Peking amiatt, hogy Tajvan hamarosan hivatalosan is bejelenti függetlenségét, viszont a terület elnöke, Caj Jingven többször is úgy fogalmazott, hogy ilyen bejelentésre nincs szükség, mert Tajvan már most is független.

Tajvan 1949 óta, a kínai polgárháború óta rendelkezik önálló politikai berendezkedéssel, a köztársasági Kína kormánya és hadserege lényegében erre a szigetre száműzte magát, miután a kommunista felkelők átvették az ország szárazföldi része fölött az irányítást. Tajvan önállóságát Kína a mai napig nem ismeri el és tiltakozik, akárhányszor egy külföldi hatalom így tesz.

