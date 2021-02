EU-s vakcinabeszerzés: Macron és Merkel is kiállt a sokat bírált stratégia mellett (jav.)

Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár pénteken megvédték az koronavírus-elleni oltóanyagok európai beszerzési stratégiáját, amelyet egyre több tagállamban bírálnak a rendelkezésre álló adagok elégtelensége miatt.

"Teljesen támogatom az azt európai fellépést, amely mellett döntöttünk" - mondta Emmanuel Macron a német-francia védelmi és biztonsági tanács ülése után Angela Merkellel tartott közös videó-sajtótájékoztatójukon.

"Mit mondanánk most, ha Franciaország és Németország jelenleg egymással versenyezne a vakcinákért? Ebből a járványból csak európaiként tudunk kilábalni" - hangsúlyozta a francia elnök. A német kancellár megerősítette, hogy az uniós vakcina-adagok közös megrendelését tartotta és tartja továbbra is a jó megoldásnak. Még akkor is, "ha az előállítási kapacitások nem annyira jelentősek, mint amilyenre számítottunk".

Emmanuel Macron elismerte, hogy az európaiak "nem számoltak a hírvivő RNS (mRNS) molekulákon alapuló vakcinák ilyen gyors sikerével", nevezetesen azzal, hogy a Moderna, valamint a Pfizer-BioNtech oltóanyagai kerülnek elsőként forgalomba, márpedig "ezek egy jelentős részét az Egyesült Államokban gyártják". Jelezte ugyanakkor, hogy a "dolgok felgyorsultak" és az oltási kampány "áprilistól sokkal jobban fog menni".

A francia elnök üdvözölte Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének munkáját, aki a 27 tagállam nevében tárgyalta le az oltóanyag-gyártókkal a szerződéseket, és több, mint 2,2 milliárd dózisra biztosított garanciát a 450 millió európai számára.

"Az egészségügy elvileg nem uniós kompetencia, így útközben kitaláltunk egy olyan politikát, amely korábban nem is létezett" - mondta a francia elnök.

