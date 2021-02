Néhány órán belül eldőlhet, hogy végleg zátonyra fut-e Donald Trump politikai karrierje

Ma este kerül sor Donald Trump második alkotmányos felelősségre-vonási eljárásának tárgyalására az amerikai szenátusban. Trumpot azzal vádolják, hogy zendülést bujtott fel, amikor tüzes beszéde után hívei megostromolták a Capitoliumot január 6-án. Nagyon csekély az esély arra, hogy Donald Trumpot bűnösnek kiáltják ki, hiszen 17 republikánus szenátor támogatása kellene ahhoz, hogy a volt elnököt elítéljék, de a párt szenátorainak többsége az egész eljárást alkotmányellenesnek találja és korábban azzal is próbálkoztak, hogy tárgyalás nélkül elkaszálják az egészet. Ha mégis bűnösnek találják Trumpot, akár örökre eltilthatják attól, hogy az elnöki székért induljon, ezzel pedig politikai ambícióinak is valószínűleg vége.

Zavargás szítása miatt ítélkeznek Trump fölött

2021. január 13-án indított alkotmányos felelősségre-vonási (impeachment) eljárást Donald Trump ellen az amerikai képviselőház. A demokrata többségű alsóház 232-197 szavazattal jóváhagyta az indítványt, 10 republikánus képviselő is az akkor még regnáló elnök felelősségre-vonására voksolt. Az eljárást a 2021. január 6-ai zavargások miatt indították: azzal vádolják Donald Trumpot, hogy zendülést szított, amikor a beszéde után a támogatói megostromolták a Capitoliumot. Az amerikai törvényhozás központját ért támadás következményében öten haltak meg, köztük egy Trump-támogató, akit a rendőrség lőtt le, illetve egy rendőr, aki a tüntetőkkel való összecsapás során sérült meg.

Donald Trump január 20-án leköszönt az Egyesült Államok elnöki székéből, eddig a dátumig nem került sor az impeachment szenátusi tárgyalására.

Végeredményében a felsőháznak kell kétharmados többséggel megállapítania az elnök bűnösségét ahhoz, hogy legyen bármilyen következménye az eljárásnak.

Az ügymenet szokatlan, de nem teljesen precedens nélküli. Az impeachment-eljárást alapvetően arra találták ki, hogy regnáló elnököt távolítsanak el a székéből, Donald Trump pedig már lassan három hete átadta a hatalmat Joe Bidennek. Idáig leköszönt elnök esetén még nem volt ilyen tárgyalás, viszont William Belknap háborús miniszter (War Secretary – ez a pozíció 1947-ben megszűnt) szenátusi impeachment-tárgyalására hónapokkal lemondása után került sor. Belknapot egyébként fölmentették.

Maga a tárgyalás várhatóan rövid, mindössze néhány órás lesz, és Donald Trump nem vesz rajta részt. A képviselőház nyolcvan oldalas vádiratot és videós bizonyítékokat, valamint vallomásokat tervez ismertetni, a szenátus tagjai viszont többnyire már előre eldöntötték, hogy fognak szavazni, hiszen sokan személyesen is jelen voltak a Capitolium ostromakor, a szavazás után pedig várhatóan sor kerül Joe Biden 1900 milliárd dolláros mentőcsomagjának tárgyalására, melyet mindkét párt szenátorai meg akarnak sürgetni.

Trump ellen egyébként már 2019-ben is indult impeachment-eljárás, ekkor 3 hét tárgyalás után végül fölmentették.

Eltilthatják Trumpot az elnökségről?

Az impeachment-eljárás alapvető célja, hogy eltávolítsák a regnáló elnököt a hatalomból, Trump esetén ez már megtörtént.

Ha Trumpot bűnösnek találják, utána lesz még egy szavazás arról, hogy eltiltják-e az elnökség esetleges megszerzésétől a jövőben.

Ahhoz, hogy ez megtörténjen, 51 szenátornak kell úgy döntenie, hogy a tiltást bevezetik, tehát ha megszavazzák kétharmaddal Trump bűnösségét, valószínűleg el is tiltják majd az elnökségtől.

Trump korábban jelezte, hogy indulna a 2024-es elnökválasztáson, ez a projekt tehát az impeachment-eljárás sikeressége esetén minden bizonnyal kútba esne:

Annak viszont, hogy Donald Trump bűnösségét megállapítják, nagyon csekély az esélye. Jelenleg a szenátusban 50 demokrata és 50 republikánus politikus ül, így az összes demokrata szenátor mellett 17 republikánusnak kellene megszavaznia Donald Trump bűnösségét.

Január 26-án a republikánus szenátorok már megpróbálták blokkolni a tárgyalást, mielőtt arra egyáltalán sor került volna: az 50 szenátorból 45-en megszavazták az erre vonatkozó indítványt, arra hivatkozva, hogy egy volt elnököt felelősségre vonni alkotmányellenes, így a tárgyalás is szükségtelen. Bár többen jelezték a szenátorok közül, hogy nem feltétlen jelzi az indítvány támogatása azt is, hogy nem szavaznák meg Trump elmozdítását, rendkívül alacsony az esély arra, hogy 12 szenátor, aki megszavazta a tárgyalás lelövését Trump bűnösségét is megszavazná.

Trumpot tehát valószínűleg másodszor is fölmentik majd, aztán következik Biden hatalmas mentőcsomagjának tárgyalása.

Címlapkép: Win McNamee/Getty Images