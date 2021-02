A magyar újranyitást is veszélybe sodorhatja az itthon is megjelent brit mutáns - Mit tudunk a szuperfertőző koronavírusról?

A múlt hét végén a kormány bejelentette határozottnak tűnő, két szakaszos újranyitási tervét, pénteken azonban Orbán Viktor és Gulyás Gergely is kibiggyesztett a tervre egy kérdőjelet. A miniszterelnök pénteken a járványhelyzet romlásáról számolt be, Gulyás Gergely pedig kijelentette, a harmadik járványhullám veszélye közvetlen, az oltóanyagok hatékonyak, de a terjedése gyorsabb a mutánsnak. Kedden Müller Cecília országos tisztifőorvos elárulta: a brit mutánst 24 esetben már Magyarországon is kimutatták. Megnéztük, mennyire veszélyes a szóban forgó brit „szupervírus”, hogyan alakulhatott ki, hogyan terjedt szét a világban és keresztbe tehet-e a magyar újranyitási tervnek.

Megfejtettek egy rejtélyt

Durván két hónappal ezelőtt, december végén érkeztek az első hírek arról, hogy brit tudósok egy csoportja valószínűleg megfejtette a rejtélyt, miért terjedt Nagy-Britannia durván 1,6 millió lakosú Kent megyéjében a szigorú lockdown ellenére gyorsan a koronavírus:

azonosították a koronavírus egy új mutációját, a B.1.1.7 jelzésű variánst, mely a jelek szerint 30-70 százalékkal gyorsabban terjed, ráadásul a statisztikai adatok szerint halálosabb is lehet, igaz, ezzel kapcsolatban nem egyértelműek a vélemények.

A tudósok kizárták annak lehetőségét, hogy a megyében csupán azért szabadult volna el a vírus, mert az ott élők nem tartják be a járványügyi intézkedéseket:

A Kent megyében élők nem rendeznek állandóan házibulikat és nem járnak mindannyian ugyanabba a boltba

- nyilatkozta ezzel kapcsolatban a brit egészségügyi minisztérium szóvivője, Ruairidh Villar a CNN-nek.

Miközben az október végi szigorú brit korlátozások a legtöbb országrészben megtették hatásukat, Kent megyében a korlátozások nem voltak olyan hatásosak, kis megtorpanás után folytatódott a második járványhullám novemberben is. Kutatások szerint az agresszívebb törzs leginkább közösségi fertőzés útján terjed, ragályos például repülőutak alkalmával is.

Szeptemberben Kent megyében már biztosan terjedni kezdett a brit mutáns néven elhíresült vírusvariáns, novemberben pedig gócosodott.

A brit járványügyi statisztika (mely fényévekkel előzi a hibák alapján vélhetően kézzel frissítgetett magyar statisztikát) nyilvánosan elérhető megyénként is, a helyi statisztikai hivatal (NHS) adataival összevetve az új fertőzéseket tekintve a következő riasztó kép rajzolódik ki (lásd grafikon). Jól látszik, hogy a brit tudósok miért gyanakodtak valamilyen a vírus terjedését befolyásoló tényezőre: a lockdown alatt is látványosan gyorsabban terjedt a vírus Kent megyében, mint az Egyesült Királyság egészében. Pedig nem kellett hozzá sok idő, hogy Londonban is detektálják a mutáns koronavírus verziót, amely gyorsan szétterjedt egész Nagy-Britanniában.

Halálosabb-e vagy sem?

A gyorsabb terjedés kérdése lezártnak tekinthető, legfeljebb a ragályosság szintjében lehetnek viták (30 vagy 70 százalékkal fertőzőbb). A brit kormány tudományos főtanácsadójának január 22-i nyilatkozata szerint ugyanakkor vannak arra mutató - egyelőre nem egyértelmű - jelek, hogy a koronavírus brit variánsa a korábbi változatnál valamivel több halálesetet okozhat.

Tanulmányaik szerint például a hatvanas éveikben járó férfiak esetében ezer koronavírus-beteg közül az eredeti vírusváltozattal történt fertőződés esetén hozzávetőleg tíznek, az új koronavírus-variáns okozta fertőződés esetén mintegy 13-14-nek a halála valószínűsíthető.

Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezekkel a számokkal kapcsolatban nagyon sok a bizonytalanság, sok vizsgálat szükséges annak kiderítésére, hogy ez valóban így van-e.

A nyilatkozat másnapján több, az idézett tanulmányt ismerő vagy annak elkészítésében részt vevő kutató azt nyilatkozta, talán korai volt messzemenő következtetéseket levonni az első eredményekből, de minden estre vizsgálják a kérdést.

Honnan jöhetett?

A Cambridge-i Egyetem professzora, Ravi Gupta kutatásai szerint a mutáns variánshoz köthető DNS-mintákat nagyon kevés korábbi mintában lelték fel, úgy is fogalmazhatunk, a „semmiből került elő”. Szinte kizárt, hogy meg tudnák találni a „nulladik beteget”, azonban van egy elméletük, hogyan alakult ki a mutáns.A professzor több olyan beteget is vizsgált, akik nem tudták legyűrni a vírust, de sokáig küzdöttek vele.

Egyes betegek szervezetében három hónapig is jelen volt a vírus, így volt ideje mutálódni, és ez egy sokkal gyorsabb változás, mint amikor egyik gazdatestből egy másikba jut be a vírus.

Az egyik ilyen páciens mintájában – aki sajnos életét vesztette a betegségben – talált a brit variánssal közel azonos mutációt a kutató. Valószínűleg a brit variáns nulladik páciense is egy ilyen nem megfelelően működő immunrendszerrel rendelkező beteg volt.

A mutáns terjedése

Miután azonosították a mutációt, a világ virológusai gőzerővel kezdték el kutatni a mutáns jeleit minden országban, sok kormány döntött úgy december végén, hogy megpróbálja lezárni határait a britek előtt a vírusvariáns bejutásának megfékezése érdekében, nem sok sikerrel.

Jelenleg legalább 70 országban van jelen a brit mutáns, a terjedés fontosabb állomásai:

December 20-án Németországban kimutatták a B.1.1.7 jelzésű mutációt egy nő szervezetében, aki december 20-án érkezett Németországba Nagy-Britanniából rokonlátogatásra repülővel.

kimutatták a B.1.1.7 jelzésű mutációt egy nő szervezetében, aki december 20-án érkezett Németországba Nagy-Britanniából rokonlátogatásra repülővel. A variáns még viszonylag ritka az Egyesült Államokban , vasárnapig csak 690 fertőzésben azonosították, de két és fél hetente megduplázódik az általa fertőzöttek száma, akárcsak a világ más államaiban. Jelenleg már 33 tagállamban van jelen, és 35-45 százalékkal gyorsabban terjed, mint az Egyesült Államokban korábban felbukkant koronavírus-változatok. Az Egyesült Államokban a CDC becslése szerint márciusban válhat a domináns variánssá a brit mutáns.

, vasárnapig csak 690 fertőzésben azonosították, de két és fél hetente megduplázódik az általa fertőzöttek száma, akárcsak a világ más államaiban. Jelenleg már 33 tagállamban van jelen, és 35-45 százalékkal gyorsabban terjed, mint az Egyesült Államokban korábban felbukkant koronavírus-változatok. December 26-án több európai országban detektáltak eseteket, így többek között Olaszországban, Dániában, Franciaországban, Svédországban és Spanyolországban.

Január 21-én Angela Merkel drámai szavakkal élt, úgy nyilatkozott, újabb, és az eddigieknél sokkal pusztítóbb járványhullámmal fenyeget a brit mutáns koronavírus. Erre hivatkozva meghosszabbította a német korlátozások hatályát, és európai szintű védekezésre szólította fel szomszédjait és az európai országokat.

A szomszédos Ausztriában január végén már tömegesen volt jelen a brit variáns, az elvégzett szennyvíz-vizsgálatok szerint a koronavírus-mennyiség 74 százaléka a brit variáns örökítőanyagát hordozza.

január végén már tömegesen volt jelen a brit variáns, az elvégzett szennyvíz-vizsgálatok szerint a koronavírus-mennyiség 74 százaléka a brit variáns örökítőanyagát hordozza. Múlt pénteken pedig Szlovákiából jelentették, hogy a koronavírus brit mutációja gyorsan elterjedt az országban, már ez tehető felelőssége az új koronavírus-megbetegedések döntő többségéért, a fertőzések 71 százalékáért a brit variáns a felelős. A szlovák kormány a szigorú korlátozások és a hétvégente zajló országos tesztelések ellenére sem volt képes letörni a koronavírus terjedését mutató járványgörbét.

jelentették, hogy a koronavírus brit mutációja gyorsan elterjedt az országban, már ez tehető felelőssége az új koronavírus-megbetegedések döntő többségéért, a fertőzések 71 százalékáért a brit variáns a felelős. A szlovák kormány a szigorú korlátozások és a hétvégente zajló országos tesztelések ellenére sem volt képes letörni a koronavírus terjedését mutató járványgörbét. Magyarországon is megjelent a brit mutáns: "eddig 24 esetben mutattunk ki Magyarországon brit mutánst, brazil, afrikai törzset még nem találtuk meg" - jelentette ki Müller Cecília az operatív törzs keddi tájékoztatóján egy kérdésre válaszolva.

A brit mutáns, mivel jellemzően éppen korlátozások és lockdownok közepette érkezett az egyes országokba, és mivel a jelek szerint főleg közösségi fertőzés útján ragályos, jellemzően nem robbantotta be a járványt az érintett területeken, ez látszik a koronavírus-világtérképünkön és a régiós statisztikákon is:

A korlátozások úgy néz ki, egyelőre működnek a brit mutánssal szemben (persze azt nem tudhatjuk, hogy brit mutáns nélkül mennyire csökkent volna az új fertőzések száma). Az oltási kampányoknak szakértők szerint még csak minimálisan lehet hatása a járványügyi statisztikára, de hamarosan ez a faktor is beléphet a képbe.

A nagy kérdés az az, hogy mi történik, ha az országok - ahol már jelen van a brit mutáns - elkezdenek lassan lazítani.

Magyar újranyitás

Orbán viktor csütörtökön és pénteken, Gulyás Gergely a pénteki kormányinfón beszélt a két szakaszos újranyitásról. Összességében az eddigi jelzésekből úgy tűnik, a kormány alapvetően két fő tényezőt vizsgál majd meg, ami alapján döntést hoz az ország újranyitásáról:

a februári konzultáció eredményére kíváncsi,

és a járványügyi helyzetet mérlegeli.

Előbbiről egyelőre csak találgathatunk, de valószínűsíthetően ha megkérdeznek néhány százezer főt arról, szeretne-e visszatérni a normális életéhez, többen lesznek, akik azt válaszolják, hogy igen.



Ha addig a járványügyi helyzet itthon nem romlik látványosan a brit mutáns ellenére sem, akkor szinte borítékolható, hogy a tervezett nyitás április elején megtörténik. Ugyanakkor megjegyeznénk, a vírus-, és a vakcinahelyzet alapján is kockázatosnak tűnik egy ennyire korai nyitás.



Ekkor lesz majd kulcsfontosságú, hogy a brit mutáns itthon is bedurrantja-e a járványt, ha elkezdünk lazítani. Bízhatunk még valamelyest abban is, hogy az oltási kampány addigra kritikus szinteket és korosztályokat ér el, és ha fel is fut a fertőzések száma, esetleg a halálozások és a súlyos megbetegedések emelkedése visszafogottabb lesz.

A címlapkép forrása: Yui Mok/PA Images via Getty Images.