Megijedt Oroszország a NATO új stratégiájától – Megelőző csapást javasolnak Vlagyimir Putyin emberei

Újfajta katonai stratégia kidolgozásába kezdett a NATO, melybe beemelik a digitális teret és az űrt is, mint lehetséges hadszíntér az összfegyvernemi hadviselésben. A stratégia implementációja még évek kérdése, de Oroszországban máris „egzisztenciális fenyegetésként” értékelik a Szövetség törekvéseit és megelőző csapásra vonatkozó haditerv-javaslatot dolgoztak ki a légierő szakértői. Az orosz doktrínában újdonság, hogy a nukleáris fegyverek használatát mellőznék, inkább hiperszonikus rakétákkal és a légierővel támadnának kritikus NATO-célpontokat, mintegy „elrettentő jelleggel.” Túlzás lenne azt mondani, hogy háború van készülőben a NATO és Oroszország közt, de aggasztó, hogy olyan rossz a viszony a két szervezet közt, hogy mindkét fél tart a másik nyílt katonai agressziójától.

Mi az a „multi-domain” stratégia?

Újfajta stratégiai irányelvek kidolgozása folyik jelenleg a NATO berkein belül; lényege egy olyan hadviselési doktrína összeállítása, melynek célja nem csupán az ellenséges erők fölötti dominancia megszerzése földön, vízen és levegőben, ahogy ez az XX. század háborúi során tapasztalható volt, hanem a technológiai fronton vívott harcot és az űrt is beemelik a képletbe. Az új stratégiai irányelv a „multi-domain” (több területet / hadszínteret egyszerre átfogó – MDO) névre hallgat, elsősorban Kína és Oroszország technológiai előretörésére reagál vele a NATO vezetése.

A digitalizáció az elmúlt években számos jelentős áttörést hozott a hadviselésben. Csak hogy néhány olyan vívmányt említsünk, amely néhány évtizeddel ezelőtt még teljesen elképzelhetetlen volt, de most már létezik és működik a csatatereken:

Számos ország dolgozik távirányított és teljesen önvezető tankokon, harcjárműveken, az oroszok az egyik prototípusukat, az Uran-9-est már élesben is tesztelték.

Oroszország egyébként erős az elektronikus hadviselés területén is: mobil e-harcászati rendszereikkel, mint a Kraszuha 2-es és 4-es, a Leer-3-as vagy a Repellent-1-es, képesek drónokat megsemmisíteni, mobiltelefonokat lehallgatni, ellenséges csapatokat bemérni és megfigyelni.

is: mobil e-harcászati rendszereikkel, mint a Kraszuha 2-es és 4-es, a Leer-3-as vagy a Repellent-1-es, képesek drónokat megsemmisíteni, mobiltelefonokat lehallgatni, ellenséges csapatokat bemérni és megfigyelni. Az Egyesült Államok is kísérletezik hasonló technológiákkal, illetve évek óta használják az EA-18G Growler e-harcászati repülőgépeket melyekkel képesek komplett légvédelmi rendszereket megbénítani.

Az Egyesült Államok jelentős áttöréseket ért el az elmúlt években a gyalogsági felszerelések területén is: bemutattak többek közt digitális tűzvezérlő rendszerrel fölszerelt, pályamódosításra képes lövedékeket használó mesterlövész-fegyvereket és gránátvetőket, illetve gyalogsági „okosszemüveget”/ HUD-ot is, amely a taktikai szituációk elemzésében segíti a katonákat.

Ezen kívül persze komoly számítógépes rendszerek működnek már szinte minden modern harcjárműben és katonai repülőgépben, komplett hadászati informatikai központok végeznek akár teljes infrastruktúrákat megbénító (vagy éppen megvédő) műveleteket, fejlett vezérlőrendszerek juttatják célba a rakétákat, és szinte minden modern háborúban kulcsszerepet játszanak a felderítő és csapásmérő drónok is.

Az új doktrína természetesen nem csupán az új technológiák implementációjával foglalkozik, hanem alapjaiban írja át az összfegyvernemi hadviselést, hogy az a modern kor kihívásainak megfeleljen.

Eric Wesley tábornok az Army Times-nak adott interjúban arról beszélt, hogy jelentősen változni fog például az is, hogy ahogy egy gyalogsági század, zászlóalj mozog majd, illetve megjelennek a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszerek, melyek többek közt azt hivatottak eldönteni, hogy egy adott harci szituációban milyen tűztámogatás nyújtaná a legnagyobb segítséget a harcoló alakulatoknak, illetve a harctéri irányítás rendszere is sokat változik majd.

Az átfogó stratégia kidolgozása még zajlik (olyannyira, hogy a szakértők még a „domain” kifejezés jelentésén is vitatkoznak), implementációja a tervek szerint 2025-2030 környékén zárulhat le.

Megelőző csapást javasolnak az oroszok

Az Orosz Légtér Erők (VKSz – ez a légvédelmet [VVKO] és a légierőt [VVSz] tömörítő ernyőszervezet) egy 368 oldalas tanulmányt készített, melyben azzal foglalkoznak többek közt, hogy milyen módon érdemes fellépni a NATO új katonai stratégiája ellen. A jelentést szemléző Moscow Times szerint

az orosz katonai szakértők „egzisztenciális fenyegetésként” értelmezik a stratégiát és úgy látják, csupán egy hasonlóan átfogó megelőző-csapással lehetne fellépni a NATO ilyen jellegű fenyegetése ellen.

Az orosz katonai szakértők arról írnak, hogy egy „átfogó légi hadműveletet” indítanának annak érdekében, hogy „megbénítsák a NATO légiharc-képességeit tűrhetetlen sérülés okozásával.”

Az elemzésben azt javasolják, hogy Oroszország támadjon még azelőtt „repülőgépekkel, drónokkal, rakétákkal, elektronikus harcászati rendszerekkel és az új hiperszonikus fegyverekkel,” mielőtt a NATO támadna először.

Az oroszok elsősorban a Kinzsal hiperszonikus rakéta képességeire támaszkodnának, melynek rendszeresítése épp most van folyamatban: ez a fegyver állítólag képes a radarrendszerek és légvédelmi rendszerek elkerülésére is. Ezen kívül a légierő (beleértve a drónokat) is kulcsfontosságú szerepet játszhat, pedzegetik a katonai merevszárnyasok felszerelését lézerfegyverekkel is.

MiG-31K katonai repülőgépek Kinzsal hiperszonikus rakétákkal. Fotó: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

A jelentés talán legérdekesebb része az, hogy

az orosz katonai szakértők úgy terveznek csapást mérni kritikus NATO-célpontokra, hogy egyáltalán nem is vetnének be nukleáris fegyvereket.

„Oroszország most már válthat a nukleáris elrettentés politikájáról az ellenség megfélemlítési politikájára tűrhetetlen és komplex rombolásra képes fegyverek minden fajtájára, melyeket megelőzésképpen lehetne alkalmazni egy helyi háború fenyegetése esetén, amely az Orosz Föderáció fölött lebeghet” – írják az orosz szakértők.

A Szu-57-es, Oroszország vadi új ötödik generációs vadászgépe. Fotó: Sergei Bobylev\TASS via Getty Images

A nukleáris fegyverek kihagyása a stratégiából valószínűleg azzal indokolható, hogy Oroszország el akar kerülni egy nukleáris eszkalációt, melynek apokaliptikus következményei lehetnek.

Az orosz tervezet készítői tehát nem globális háborúra számítanak egy potenciális, NATO-val való összecsapás esetén, hanem limitált összecsapásra, melynek gyorsan vége szakad a kritikus katonai infrastruktúra megsemmisülésével.





Az egyelőre még nem világos, hogy az orosz katonai döntéshozók terveznek-e bármit implementálni a tanulmányban javasolt módszertanból.

Fél egymástól a NATO és Oroszország, de ez még messze van a háborús helyzettől

Az elmúlt években jelentősen romlott a viszony a NATO-országok és Oroszország között; a multilateriális kapcsolatok akkor indultak el a lejtőn, amikor az oroszok váratlanul elcsatolták a Krímet 2014-ben, beavatkoztak az ukrán polgárháborúba, aztán pedig Szíriában is aktívan segíteni kezdték az Asszad-kormányt. Az Egyesült Államok és az EU bénító szankciókkal sújtotta Oroszországot, az orosz várakozások ellenére a Trump-kormány négyéves ciklusa alatt is csak tovább romlott a helyzet, hiszen ha Trump maga csak vonakodva, az amerikai Kongresszus továbbra is páros lábbal rugdosta az oroszokat.

Joe Biden már elnökválasztási kampánya során is keményebb fellépést ígért Oroszországgal szemben, aztán miután elfoglalta az elnöki széket, már arra figyelmeztette Vlagyimir Putyint, hogy

Amerika többé nem huny szemet az oroszok agressziója felett.

A napokban Biden a történelem során először B-1-es bombázókat is Norvégiába vezényelt, hogy elrettentse az oroszokat az Északi-sark felé való expanziótól.

Amerikai B-1-es bombázó vadászgépek kíséretében Koreában. Fotó: South Korean Defense Ministry via Getty Images

Vlagymir Putyin pár hete arra figyelmeztetett, hogy

ha tovább romlik a helyzet, mindenki mindenki ellen harcolni fog,

sokan burkolt háborús fenyegetésként értelmezték az elnök megszólalását.

Csak hab a tortán, hogy a zömében NATO-tagországokból álló EU egy része még keményebb fellépést szeretne Oroszországgal szemben, amiért Alekszej Navalnij ellenzéki politikust vélhetően titkosszolgálati szereplők megmérgezték. Josep Borrell EU-képviselő nemrég tárgyalni próbált Putyinnal az ügy kapcsán, de csak azzal a konklúzióval tért haza, hogy „Oroszországban autokrácia épül.”

A NATO-Oroszország viszony tehát több ponton is feszült és a frissítés alatt álló stratégiai tervek alapján világosan látszik, hogy

mindkét fél tart attól, hogy a másik nem várt támadást indít ellene vagy az érdekszférájában álló területek ellen.

A preventív intézkedések viszont nem feltétlen kell, hogy nyílt háborúhoz is vezessenek a valóságban. Mint ismert, a Hidegháború során még rosszabb volt a viszony a NATO és KGST-országok közt, jelentős részben a modern fegyverek preventív jellegének köszönhetően szerencsére ekkor sikerült elkerülni a nyílt katonai összecsapást.

A NATO-doktrína ráadásul nemcsak Oroszország ellen szól, hanem felkészülnek a Kínával való hadviselésre is. Így tehát elmondható, hogy a Szövetség több országot is potenciális ellenlábasának tart és a mostani stratégiát azért hozzák létre, mert nem akarják, hogy felkészületlenül érje őket egy esetleges támadás. Az Egyesült Államok egyébként a második világháború óta számos haditervet készített már az Oroszország, illetve a Varsói Szerződés tagállamai elleni háborúra.

Kínai (B) és orosz (J) tengerészgyalogos vizsgálja egymás felszerelését egy közös hadgyakorlaton. Fotó: Li Jin/Getty Images

Az új stratégiai tervek tehát inkább preventív és defenzív, nem pedig offenzív jellegűek, elsődleges céljuk az elrettentés, nem pedig a támadás.

Ennek ellenére viszont talán nem túlzás kijelenteni azt, hogy az orosz-amerikai viszony mélyponton van a hidegháború vége óta, Joe Biden elnök kommunikációja alapján pedig nem sok javulás várható ezen a téren - ezzel számol az orosz fél is.

Címlapkép: orosz katonák futnak el egy Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer mellett. Fotó: Sergei Malgavko/TASS via Getty Images