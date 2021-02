Bekeményít Joe Biden: cudar világ vár a fegyvertartókra

Szigorúbb fegyvertartási szabályok összeállítására kérte Joe Biden elnök az amerikai Kongresszust.

Biden többek közt azt kérte a Kongresszustól, hogy

tegyék kötelezővé minden fegyver-értékesítés során a vevő-átvilágítást,

tiltsák be a „támadófegyvereket”,

tiltsák be a „nagy kapacitású tárakat”,

és tegyék a fegyvergyártókat jogilag felelősségre-vonhatóvá, ha illetéktelenül használják fel a termékeiket.

A javaslatok megfogalmazása elég ködös, a részletszabályokat a Kongresszus képviselőinek kell majd megfogalmaznia, így egyelőre nem világos, hogy mit tiltanak majd be pontosan, illetve hogy mi történik majd azokkal, akik nem tesznek eleget a tiltásnak.

A fegyvertartás-kritikusok „támadófegyverekként” hivatkoznak a félautomata fegyverekre, ezen belül is elsősorban az AR-15-ös és AK-alapú karabélyokra. Ezek a fegyverek nagyon hasonlítanak ránézésre a katonai szolgálatban lévő "testvéreikre," viszont nem képesek sorozatlövésre. Régóta forró vitatéma az Egyesült Államokban, hogy a civil lakosságnak szüksége van-e ilyen jellegű fegyverekre a vadászathoz, sportlövészethez, önvédelemhez.

A „nagy kapacitású tárak” szinte minden államban be vannak tiltva, viszont a kritikusok a hagyományos 30 töltény befogadására képes ívtárakat / szekrénytárakat is hajlamosak így nevezni. Egyes államokban 10-re korlátozták a tárkapacitást; elképzelhető, hogy a szövetségi szabályozás is ilyen irányt venne.

Az sem világos, hogy a tiltások fegyverelkobzással is járnának-e. Amikor Donald Trump betiltotta a rugós válltámaszokat a 2017-es as Vegas-i mészárlás után, az összes ilyen fegyvert elkobozták a lakosságtól, és az ellenszegülőkre pénz / börtönbüntetést szabtak ki.

A törvényjavaslat benyújtása után még a Kongresszusnak meg is kell azt szavaznia. Az alsóházban demokrata többség van, míg a szenátusban a republikánus-demokrata arány 50-50%. Ezek alapján reális esély van rá, hogy a korlátozást sikerül majd átverni a Kongresszuson.

Az Egyesült Államokban körülbelül 400 millió kézifegyver van a lakosság kezében, ami azt jelenti, hogy egy lakosra kb. 1,2 fegyver jut.

Biden a kérelmet a parklandi iskolai lövöldözés harmadik évfordulóján nyújtotta be.

Címlapkép: civil tulajdonban lévő AR-15-ösök Amerikában. Bár külcsínre hasonlítanak ezek a fegyverek a katonai szolgálatban lévő változataikra, nem képesek sorozatlövésre. Ez jól látható a képen látható kétállású tűzváltón is. Fotó: Spencer Platt/Getty Images