Az USA kifizeti a számláját a WHO-nak

Az Egyesült Államok a hónap végéig kifizeti több mint 200 millió dolláros (59,5 milliárd forint) elmaradt tartozását az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) - jelentette be szerdán Antony Blinken amerikai külügyminiszter.

Blinken az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) ülésén egyúttal közölte, hogy országa jelentős anyagi támogatást készül nyújtani a WHO COVAX programjának, amelynek célja annak biztosítása, hogy méltányosan osszák el a koronavírus-oltóanyagokat a világ országai között, és a szegényebbek is hozzájuthassanak a vakcinához.

Az amerikai tárcavezető szerint Washington szövetségeseivel kész együtt dolgozni a WHO reformján és megerősítésén, illetve a szervezet előzetes figyelmeztetési rendszerének javításán.

Az Egyesült Államok Joe Biden amerikai elnök január 20-i beiktatását követő napon jelentette be, hogy mégsem lép ki az Egészségügyi Világszervezetből. A kilépést Biden elődje, Donald Trump kezdeményezte arra hivatkozva, hogy a WHO rosszul kezelte a világjárványt, és részrehajló magatartást tanúsított Kínával szemben. Trump akkor közölte azt is, hogy felfüggeszti a szervezet finanszírozását. Biden már tavaly nyáron jelezte: ha elnök lesz, az Egyesült Államok a WHO tagja marad.

Címlapkép: Shutterstock