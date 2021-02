Draghi keményen odaszólt az euroszkeptikusoknak: a közös pénzből nincs visszaút

Mario Draghi szerdán erős üzenetet küldött a legnagyobb olasz pártnak, a Matteo Salvini vezette euroszkeptikus Ligának, amikor azt mondta, hogy az euró és a mélyülő európai integráció nem felülvizsgálható - írja a Politico.

"Ennek a kormánynak a támogatása azt jelenti, hogy elfogadjuk az euró megkérdőjelezhetetlenségét, az egyre mélyülő európai integrációt, a lépéseket a közös költségvetés felé, amely képes megsegíteni a recesszió idején a bajba jutott államokat" - mondta Mario Draghi olasz miniszterelnök a szenátusban a bizalmi szavazás előtt.

Draghi az EKB egykori elnökeként egy nemzeti egységkormány élén veszi át a kormányzást, miután az előző kormány az EU-s helyreállítási alap elosztása miatt megbukott. Draghi kormánya a második világháború óta a legszélesebb támogatásnak örvend, a baloldali populistáktól a jobboldali populistákig minden párt támogatja (kivéve a szélsőjobb).

A kormányt az egyébként euroszkeptikus Liga is támogatja, főleg a párt olyan méréskelt tagjai, mint Giancarlo Giorgetti, aki gazdasági tárcát kapott a Draghi-kormányban. Salviniék azzal indokolták a támogatást, hogy mindenképp bele akarnak szólni abba, hogyan osztják el az EU-tól érkező 200 milliárd eurót.

Matteo Salvini ugyanakkor nem tagadta meg önmagát, amikor kedden egy TV-interjúban úgy fogalmazott az euró kapcsán, hogy "csak a halál visszafordíthatatlan".

Draghi azonban nyilvánvalóvá tette, hogy a kormányban nincs helye az euroszkeptikosoknak. Az ő elképzelése szerint a nemzeti szuverenitás részleges feladása a közös szuverenitásért elfogadható. A miniszterelnök arra is biztatta a pártokat, hogy egységesen álljanak be a reformtervei mögé, amelyek érintenék a bürokráciát és az adózást is.

Ma az egység nem választás kérdése, hanem kötelesség

- mondta.

Címlapkép: Getty Images