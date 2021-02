Lehullott a lepel Joe Biden bevándorlási mestertervéről - Bedobott pár érdekes meglepetést

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma mutatta be a Joe Biden által irányított Fehér Ház az elnök nevével fémjelezett új amerikai bevándorlási törvénytervezetet. Ahogy az elnök korábban bejelentette, a csomag elsődleges célja a 11 millió, Amerikában élő illegális bevándorló állampolgársághoz jutásának megkönnyítése, de van benne pár váratlan érdekesség is, mint a határvédelem technológiai eszközökkel való megerősítése és a Nemzetbiztonsági Hivatal (DHS) finanszírozásának növelése is. Ezek alapján tehát nem borítékolható, hogy a tervezet átmegy a Kongresszuson, hiszen a Demokrata Párt balszárnya által javasolt intézkedéseket egyáltalán nem tartalmazza, a Republikánusok szerint pedig még így is túl radikális.