Hat nagy veszély leselkedik a világra, a koronavírus semmi ezekhez képest

Kiábrándítóan hathat a Világgazdasági Fórum egyik friss tanulmánya azokra, akik esetleg azt gondolták, hogy a koronavírus után végre fellélegezhet a világ. Pont, hogy a koronavírus hozott el egy sor olyan negatív változást, amelyek 10 éven belül komoly kockázatokat jelenthetnek. A tanulmány szerint a klímavédelmi harc pengeélen táncol, a jövedelmi egyenlőtlenségek az emberek között, a digitális fejlődés elcsúszása az országok között épít lassan már átugorhatatlan akadályokat. És ott vannak azok a fiatalok, akik most, a foglalkoztatás jégkorszakában készülnek belépni a munka világába.

Januárban jelent meg a Világgazdasági Fórum friss tanulmánya, amely a világra leselkedő legnagyobb kockázatokat gyűjti össze. Ahogyan arra a szerzők is utalnak, a koronavírus azzal fenyeget, hogy romba dönti az eddig tett erőfeszítéseket a jövedelmi egyenlőtlenség leküzdéséért, tovább gyengíti ugyanis a társadalmi kohéziót és a globális együttműködést is. A munkahelyek elvesztése, a digitális fejlődésben való szétválás, a hirtelen váltások a piacokon mind súlyos következményekhez és elveszett lehetőségekhez vezetnek a világ népességének jelentős része számára. A társadalmi elégedetlenségek, a politikai nézetkülönbségek és a geopolitikai feszültségek pedig mind csökkentik a hatékony fellépést a világra leselkedő legfontosabb kockázatokkal szemben.

Ezek a világot fenyegető legnagyobb veszélyek

A Global Risks Report gyűjtése szerint a következő tíz évben a világra leselkedő legnagyobb veszélyek az

extrém időjárás, a klímaharc elbukása, emberek okozta környezeti katasztrófa, a digitális hatalom koncentrálódása digitális egyenlőtlenség, valamint a kibervédelmi törekvések elbukása.

Forrás: WEF Global Risks Report

A tanulmány szerint a következő tíz év legnagyobb hatással bíró kockázatai a világra nézve a fertőző betegségek, ezt követik a környezeti katasztrófák és klímavédelem elbukása, valamint a tömegpusztító fegyverek, megélhetési és hitelválság, valamint IT-biztonsági problémák.

Ha pedig azt nézzük meg, hogy a fenti kockázatok közül időben melyik következhet be a leghamarabb (nevezetesen a következő 2 évben), akkor

a fertőző betegségek mellett a

munkanélküliség és megélhetési válság,

a fiatalok kiábrándultsága,

a digitális egyenlőtlenség,

gazdasági stagnálás,

ember okozta környezeti károk,

a társadalmi kohézió gyengülése és

a terrortámadások kerülnek előtérbe.

Erősödik a gazdasági sérülékenység és a társadalmi szétválás

Az egészségügyben, oktatásban, pénzügyi stabilitásban és technológiában jelen lévő különbségek a világban egyenlőtlenül és hátrányosan érintik a világ népességének és országainak egy részét. A szerzők utalnak arra, hogy nemcsak a koronavírus okozza milliók halálát, hanem a gazdasági és hosszú távú egészségügyi hatások is pusztító következményekkel járnak. Kiemelik, hogy a pandémia okozta gazdasági sokkhullám mellett a nem egyforma gazdasági fellendülés is egyenlőtlenséget szülhet.

Forrás: WEF Global Risks Report

Mélyül a szakadék a digitális fejlettségben is

A koronavírus kirobbanása felgyorsította a negyedik ipari forradalmat, kiterjesztette a digitális interakciók, e-kereskedelem, online oktatás és a távoli munkavégzés lehetőségeit is. Ezek a változások hosszabb távú hatással fognak bírni és jelentős előnyökkel is kecsegtetnek, ugyanakkor felnagyíthatják az egyenlőtlenségeket is az egyes nemzetek között.

Forrás: WEF Global Risks Report

Fiatalok az elveszett lehetőségek korában

Bár sok fiatal számára a digitalizáció további lehetőségeket nyitott meg, sokan a foglalkoztatás jégkorszakában készülnek belépni a munka világába. A fiatal felnőttek pedig 10 éven belül már a második nagyobb gazdasági válságot élik meg. Nem sok pozitívummal kecsegtet tehát a jelentés a fiatalabb korosztály számára: a környezeti pusztulás, a pénzügyi válság következményei, a növekvő egyenlőtlenség és az egyenlőtlen ipari átalakulások mind negatív hatással lehetnek a fiatalok oktatására, gazdasági kilátásaira és mentális egészségére. A tanulmány szerint a fiatalok kiábrándultságát a világ még nem veszi elég komolyan, pedig rövid időn belül nagy veszélyt jelenthet.

Forrás: WEF Global Risks Report

Gyengül a globális összefogás a klímavédelemben

A klímaváltozás továbbra is katasztrofális kockázatként van jelen. Bár 2020 első felében a globális lezárásoknak köszönhetően visszaesett a széndioxid és károsanyag-kibocsátás, a 2008-2009-es válság tapasztalatai azt mutatják, hogy a kibocsátás könnyen vissza tud térni a korábbi szintekre. A felmérésre választ adók szerint a klímavédelmi akciók elbukása a legnagyobb hatással bíró és egyben a második legvalószínűbb hosszú távú kockázat a világra nézve.

A tanulmány kitér arra is, hogy a koronavírusra adott globális válaszok új belföldi és geopolitikai feszültségeket hoztak magukkal, amelyek veszélyeztetik a stabilitást. A digitális megosztottság és az elveszett generáció jövője nemcsak a határokon belül jelenhet meg, hanem felkorbácsolhatja a geopolitikai megosztottságot és a globális gazdaság sérülékenységét.

Azok a középhatalmak, amelyek együttesen nagyobb részt hasítanak ki a globális gazdaságból, mint Amerika és Kína, mindig a multilaterális összefogást sürgették a kereskedelem, diplomácia, klíma, biztonság és egészségügy terén. Csakhogy a geopolitikai feszültségek fennmaradásával ezek az országok nem fogják tudni kellő mértékben beindítani a gazdaságaikat és kevésbé lesznek ellenállóak a jövőbeni válságokkal szemben.

Polarizált ipari világ felé haladunk

Bár a gazdaságok lassan kilábalnak a koronavírus okozta sokkból, a vállalkozások nem lélegezhetnek fel: a koronavírus-válság csak tovább fokozta a fogyasztói szokások megváltozásából és a technológiai változásokból fakadó kockázatokat. Sok kisebb cég húzza le a rolót, a kisebb és nagyobb vállalatok közötti különbségek tovább nőnek, az üzleti környezet megváltozása pedig nehezebbé teszi a fenntartható fejlődés irányába tett lépéseket.

Forrás: WEF Global Risks Report

Címlapkép: Getty Images