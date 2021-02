Joe Biden a színfalak mögött egyelőre lemondott az egyik legnagyobb álmáról

Az elnök szűk körben úgy fogalmazott, hogy a minimálbér-emelésre vonatkozó hosszú távú terveit nem tervezi feladni, de fel kell készülni arra is, hogy egyelőre nem fognak megvalósulni. Két jelenlévő forrás szerint Biden inkább vállalja az minimálbér-emelés elhalasztásának járulékos következményeit, mintsem, hogy fájdalmas és időigényes erőfeszítések árán elérje, hogy átmenjen a javaslat a törvényhozáson.

A Fehér Ház már hetek óta vizsgálja annak a lehetőségét, hogy egy nagyobb koronavírus-mentőcsomag részeként fogadtassák el a minimálbér 15 dollárra történő emelését. Biden maga is jelezte korábban egy CBS-nak adott interjúban, hogy szerinte a törvényjavaslat ilyen formában nem fog tudni átmenni a Szenátuson, ahol mindkét párt egyenlő számú szenátorral rendelkezik.

Az elnök megjegyzései ellenállást váltottak ki saját pártján belüli körökből is, akik amellett érvelnek, hogy minimálbér-emelés nemcsak szükséges a gazdaságilag meggyengült országban, de önmagában egy méltányos politikai lépés is. Ezzel együtt sürgették Bident, hogy találjon megoldást a problémára, akár úgy is, hogy szavazategyezőség esetén a Szenátus fölött elnöklő alelnök, Kamala Harris szavazata döntsön a kérdésben. Biden most elhangzott szavai azonban arra engednek következtetni, hogy az elnök egyelőre tartózkodik attól, hogy ehhez hasonló határozott lépéssel éljen.

A találkozón részt vevő republikánus politikusok viszont azt emelték ki, hogy szerintük a minimálbér-emelés nem kapcsolódik közvetlenül a koronavírus-járvány okozta problémákhoz, illetve hangsúlyozták, hogy a tervezett koronavírus-mentőcsomag kapcsán mindenképpen kétpárti konszenzus alapján szülessen megoldás. Utóbbi javaslatukkal maga Biden is egyetértett.

Címlapkép forrása: Andrew Burton/Getty Images