Durván megfenyegette Joe Biden külügyminisztere a mianmari puccsistákat

Az amerikai külügyminiszter ezt azután közölte, hogy két tüntetőt lőttek le a hétvége során a mianmari hatóságok.

Az Egyesült Államok határozottan fel fog lépni, mindenki ellen, aki erőszakot alkalmaz a burmai (mianmari) embereken, miközben ők demokratikusan választott kormányzatuk visszaállítását követelik. Mi a burmai (mianmari) emberekkel vagyunk

-tette hozzá Blinken Twitter-bejegyzésében

The United States will continue to take firm action against those who perpetrate violence against the people of Burma as they demand the restoration of their democratically elected government. We stand with the people of Burma.