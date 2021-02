Eldőlt: Putyin legbelső köreihez tartozó embereket is szankcióval sújt az EU Navalnij bebörtönzése miatt

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az uniós külügyminiszterek hétfői tanácskozásukon megállapodásra jutottak arról, hogy szankciókat vezetnek be mindazokkal szemben, akik felelősek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus elítéléséért és bebörtönzéséért - jelentette be az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben hétfőn. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök legbelső köréhez tartozó négy tisztviselőt is feltettek a szankciós listára, de a lépés inkább szimbolikus jellegű és üzenetértékű, mintsem komoly gazdasági következményekkel jár.