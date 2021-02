Súlyos adok-kapok megy Oroszország és az EU közt - Ma újabb pofont kaphatnak Putyinék

Ma tanácskoznak az Európai Unió külügyminiszterei arról, hogy újabb szankciókat vetnek-e ki Oroszországra Alekszej Navalnij ellenzéki politikus bebörtönzése miatt. Az EU-s egyeztetésen Anthony Blinken, Amerika külügyminisztere is részt vesz. Szinte biztos, hogy a szankciókat kivetik majd, de aligha kerül majd sor súlyos büntetésre: a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy magánszemélyek beutazását tiltják majd meg és eszközöket fagyasztanak be. Oroszország már korábban azzal fenyegetőtőzött, hogy megszakíthatja a kapcsolatot az EU-val, ha újabb büntetéseket kapnak az egységes piactól, de erre sem valószínű, hogy sor kerül majd.

Szankciókat tervez az EU

Ma Brüsszelben találkoznak az Európai Unió 27 tagországának külügyminiszterei, akik arról fognak tanácskozni, hogy vessenek-e ki Oroszországra újabb szankciókat Alekszej Navalnij mérgezése és bebörtönzése miatt. A konferencián részt fog venni Anthony Blinken amerikai külügyminiszter is, aki videóhívásban jelentkezik majd be.

Az ellenzéki politikus ellen hozott három és fél éves letöltendő börtönbüntetés ítéletét épp a hétvégén hagyta helyben a fellebbviteli bíróság. Navalnijt még októberben mérgezték meg Novicsok-idegméreggel Oroszországban, nemrég tért vissza hazájába németországi gyógykezelése után, ahol szinte azonnal letartóztatták.

A gyűlésen várhatólag döntenek majd a mianmari puccsal kapcsolatos fellépésről és a tavalyi venezuelai választásokkal kapcsolatos állásfoglalásról is.

Gyenge fellépésre számíthatunk

Szinte biztosan amellett fognak dönteni az egységes piac képviselői, hogy újabb szankciókat vetnek majd ki Oroszországra.

A német külügyminiszter, Heiko Maas a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy szeretné, ha újabb szankciókat vetnének ki Oroszországra, melyek egyes magánszemélyeket érintenének.

A litván elnök még néhány napja nyilatkozott úgy, hogy szerinte „nem megfelelők” az Oroszországra kiszabott szankciók és újabb intézkedésekre van szükség. Hozzátette viszont: valószínűleg nem mindenki lesz ezen a véleményen, de Litvániát közvetlenül is fenyegeti Oroszország közelségével.

Andrzej Duda lengyel elnök is hasonló véleményen van, aki azt mondta : „abszolút indokolt” a további szankciók kivetése.

Magyarország is aláírta a Navalnij-ügyről elítélően nyilatkozó EU-s állásfoglalást, viszont az nem világos, hogy a kormány támogatni fogja-e a további szankciókat.

A kivetett szankciók márciustól lépnek életbe.

Valószínű az is, hogy nem lehet átfogó, súlyos szankciókra számítani az EU részéről. Jó eséllyel a Navalnij-ügyhöz köthető orosz magánszemélyek beutazását tiltják majd meg, illetve egyes EU-ban tárolt vagyonelemekhez való hozzáférést is befagyaszthatnak majd. Még az sem világos, hogy Putyin belső köréhez tartozókat célba vesznek-e majd a büntetésekkel vagy csak olyan embereket, akik közvetlenül is érintettek Navalnij bebörtönzésében, például bírókat, ügyvédeket, hatósági személyeket.

A szankciók tehát valószínűleg nem érintik majd az Északi Áramlat II vezetéket, sem az orosz gazdaság egészét. Az EU büntetése után tehát nyugodtan deklarálhatja azt, hogy felléptek az orosz demokrácia megvédéséért, de érdemben nem ártanak majd fontos gazdasági partnerüknek.

Lengyelország, a balti államok és Amerika is szigorúbb szankciókért lobbizhat majd, de kevés esélye van annak, hogy érdemi változást tudnak elérni.

Kérdés, hogy mi lesz az orosz válasz

Oroszország is arra számít, hogy újabb szankciókat kapnak az EU-tól, úgyhogy próbáltak drámaian kommunikálni, hogy ezt a kimenetelt elkerüljék.

Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere a napokban bejelentette, hogy újabb szankciók esetén

Oroszország kész minden kapcsolatot megszakítania az Európai Unióval.

Meglepő lenne, ha ez megvalósulna, hiszen nem lenne arányban egy ilyen drasztikus lépés az EU mérsékelt intézkedésével. Csak akkor dönthet így Oroszország, ha úgy érzik, reális, hogy újabb, komolyabb szankciókat kapnak majd az egységes piactól, ilyen viszont most nincs kilátásban.

A legreálisabb forgatókönyv, hogy Oroszország is egyes magánszemélyek, diplomaták kiutasításával, kitiltásával válaszol majd, aztán belengetnek néhány még súlyosabb intézkedést, melyekre végül nem kerül majd sor. Oroszország eddigi válasza a korábbi EU-s, illetve amerikai szankciókra szinte minden esetben arányos volt és nem törekedtek a büntetőjellegű eszkalációra.

Oroszország az EU ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere, Oroszországnak az EU pedig a legfontosabb. 2019-ben 232 milliárd eurónyi áruforgalom zajlott le a két piac közt, még úgy is, hogy a 2014-es krími annexió óta egyes árucikkek kereskedelme tiltott.

Egyelőre tehát egyáltalán nem áll Oroszország érdekében, hogy minden kapcsolatot megszakítson az EU-val, hiszen ezzel óriási öngólt lőnének.

Az Unió és Oroszország közt egyébként a koronavírus-vakcinák frontján is vita van:

Címlapkép: Konstantin Zavrazhin/Getty Images