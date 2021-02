Joe Biden elnökségének eddigi legnagyobb katasztrófájával néz szembe

Palkovics Máté Cikk mentése Megosztás

Bő egy hónapja iktatták be Joe Bident az Egyesült Államok 46. elnöki hivatalába, de a tomboló koronavírus-járvány mellett máris újabb krízissel kell szembenéznie. Az ország több államában évtizedek óta nem látott fagy tombol, különösen Texas került nehéz helyzetbe. A szélsőséges időjárásnak már halálos áldozatai is vannak, illetve milliók maradtak áram- és ivóvízellátás nélkül. Bár a zord körülmények erre a hétre valamelyest enyhültek, Texasban továbbra is katasztrófahelyzet van érvényben.