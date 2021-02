A való életben is bizonyított a Pfizer vakcinája: rendkívül hatékony az oltóanyag

Egy nagymintás, 1,2 millió fő körében elvégzett izraeli kutatás szerint a Pfizer/BionTech vakcina a való életben is bizonyította magas ígért hatékonyságát.

A nagyszabású kutatás során közel 600 ezer Pfizer/BionTech vakcinával oltottat és egy ugyanekkora kontrollcsoport adatait vizsgálták az összes érintett korcsoportban. Ezzel Izraelben – a világ leginkább átoltott országában - már nem laboratóriumi körülmények között vagy klinikai tesztelési fázisban vizsgálták a vakcina hatékonyságát, hanem a való életben, ezért különösen fontosak a most kapott, validált eredmények.

A vakcinák az első és a második oltás beadása után idővel építik ki a védettséget, nem a következő perctől vagyunk védettek, ezért nem mindegy, hogy mikor vizsgálják meg az oltottak védettségét.

A tanulmány arra jutott, hogy az első dózis után két héttel, a 14-20. nap között,

29 százalékos hatékonysággal akadályozta meg a tünetmentes megfertőződést

46 százalékos valószínűséggel védett a dokumentált fertőzéstől,

57 százalékos hatékonysággal védett a tünetekkel járó betegségtől,

A második dózis után egy héttel a Pfizer vakcinája a következő hatékonyságot mutatta:

90 százalékos hatékonysággal akadályozta meg a tünetmentes megfertőződést

92 százalékos hatékonysággal védett a dokumentált COVID-betegségtől,

94 százalékos hatékonysággal védett a tünetekkel járó betegségtől,

A fenti eredmények nagyjából megegyeznek a gyártó által a klinikai tesztek során mért, a két dózis után ígért 95 százalékos védettséggel a tünetes betegség ellen. Az is fontos, hogy a tünetmentes fertőzéseket is 90 százalékban akadályozza meg a vakcina a második dózis után, hiszen a tünetmentes továbbfertőzést is meg tudja ezek szerint akadályozni. Bár az egyes mutációk elleni védettséget külön nem vizsgálták, mivel Izraelben a brit mutáns domináns, kijelenthető, hogy a Pfizer vakcinája ez ellen is jó hatékonysággal véd.

A címlapkép forrása: MTI/Varga György. A címlapképen a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinái szerepelnek Kálmáncsán, a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthonban 2021. február 20-án.