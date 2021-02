Ha Joe Biden így folytatja, semmi nem marad Donald Trump négyéves munkájából

Donald Trump tavaly függesztette fel a zöldkártya-kérelmek jelentős részét, azzal az indoklással, hogy a pandémia közepette szükséges az amerikai munkahelyek megvédése. Joe Biden ezt a rendelkezést eltörölte, mondván, hogy valójában csak ártott az amerikai vállalkozásoknak és szétszakította a családokat.

Ezen kívül Biden eltörölt egy olyan rendelkezést is, mellyel Trump felfüggesztette a finanszírozást minden olyan városnak, melyet „törvény nélkülinek” vagy „anarchistának” minősít a szövetség. Ez a lépés azután született meg, hogy tavaly „autonóm zónát” hoztak létre a rendőri brutalitás ellen tüntetők Seattle-ben. Felmerült, hogy felfüggesztik Portland és Seattle finanszírozását, de erre végül nem került sor.

Trump elrendelte korábban azt is, hogy a szövetségi épületeket kötelező „klasszikus esztétikával” tervezni. Biden ezt a rendelkezést is eltörölte. Emellett Biden eltörölt egy 2018-as rendeletet is, melyben Trump azt kérte az állami szervezetektől, hogy vizsgálják felül a segélyprogramokat és rendeljenek hozzájuk szigorúbb foglalkoztatási előfeltételeket.

Címlapkép: Doug Mills-Pool/Getty Images