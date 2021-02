Elkeseredett küzdelem zajlik az országban, ahol katonai bakancsok tiporják a demokráciát

Palkovics Máté Cikk mentése Megosztás

Már negyedik hete zajlanak a rendszerellenes megmozdulások Mianmar több városában, miután a hadsereg február elején egy puccsot követően váratlanul átvette a hatalmat, az ország demokratikus úton megválasztott vezetőit pedig házi őrizetbe helyezte. Az ennek nyomán kialakult tiltakozó megmozdulások és az országot megbénító polgári engedetlenségi mozgalom kiterjedése annak ellenére növekszik, hogy a hadsereg már éles lőszert is bevetett a felszámolásukra. Az, hogy eddig nem sikerült megtörni a tüntetőket egyrészt betudható annak, az országban igen nagy hagyománya van a hatalommal szembeni ellenállásnak, másrészt azoknak az innovatív megoldásoknak, amelyeket a tüntetők alkalmaznak a hatalommal szemben. A nemzetközi közvélemény megosztott a kérdésben, több nyugati ország elítélte a hadsereg által alkalmazott erőszakot és szankciókat vezetett be, Kína és Oroszország viszont továbbra is Mianmar belügyének tekinti az eseményeket.