Nukleáris apokalipszis elnapolva - Atombunker helyett kártyavár

Nemzetközi fegyverzetkorlátozási berkekben – enyhe képzavarral élve – nagyot durrant az Új START elnevezésű orosz-amerikai atomegyezmény öt évre szóló meghosszabbításának híre szinte rögtön a Biden-adminisztráció hivatalba lépését követően. A nukleáris apokalipszis rémképe tovatűnt, de legalábbis elnapolódott. A világ fellélegezhet. Vagy mégsem? Vajon többet ér egy ilyen megállapodás, mint a papír, amire írták? Mi a helyzet a többi, őt kiegészíteni hivatott, ám időközben kiüresedett egyezménnyel? A Egyesült Államok új főellensége, Kína miért nincs benne? És számunkra főleg: hogy van az, hogy a feje felett egyezkedő Washington és Moszkva mellett Európa labdába sem rúghat?

Sokdarabos atomkirakó

Az eredetileg 2011-ben életbe lépett Új START szerződés egy globális és szövevényes fegyverzetkolátozási rendszer része, melynek célja a katonai versengés – azon belül is a fegyverkezési verseny – szabályok közé szorítása, lehetőség szerint mérséklése. Vannak benne hagyományos és nukleáris képességekre vonatkozó megállapodások, s a résztvevők száma szerint kétoldalú és multilaterális egyezmények. Utóbbira jó példa a kísérleti atomrobbantásokat tiltó atomcsend-egyezmény vagy a nukleáris képességek elterjedését fékezni hivatott atomsorompó-megállapodás. Vannak, amik teljes fegyverkategóriák felszámolását eredményezik (ilyen volt a nemrég sutba dobott INF-szerződés, mely az Európa szempontjából különösen problémás, földi indítású, közepes hatótávolságú rakétákat iktatta ki). Megint mások az átláthatóságot, a bizalom erősítését szolgálják, mint a szintén Európát érintő, Washington kilépése folytán szintén nemrég lebénult Nyitott Égbolt egyezmény.

Az Új START a rendszeren belül az elit kategóriába tartozik: a legnagyobb atomhatalmak között és a legnagyobb jelentőségű (nukleáris) kérdésekről rendelkezik.

Célja a szembenálló arzenálok közötti szimmetria. Mégpedig azért, hogy mindkét fél bizonyos legyen benne, ha támadást kezdeményez, a másik válaszcsapása rá nézve megsemmisítő lesz. A stratégiai stabilitás kulcsa tehát a kölcsönös elrettentés doktrínája, technikai feltétele a kölcsönös megsemmisítés lehetőségének folyamatos biztosítása. Magyarán: támadás esetén a megtámadott félnél elegendő nukleáris válaszcsapást mérő képességnek kell fennmaradnia ahhoz, hogy a támadó védekezését teljes bizonyossággal képes legyen áttörni, neki elfogadhatatlan károkat és pusztítást okozva. Ez ugyanis rögvest lehűt minden kalandvágyat.

Szaporodó kérdő- és felkiáltójelek

Nem véletlen, hogy a fegyverzetszabályozási rendszer elmúlt két évtizedbeli leépülésének látványos kezdőlökése éppen a ballisztikus rakétavédelmet korlátozó ABM-szerződés egyoldalú amerikai felmondása volt 2002-ben. A kölcsönös elrettentés rosszul hangzó, ám annál megbízhatóbban működő logikáját alapjaiban ásta alá a már Bill Clinton elnöksége alatt útnak indított amerikai rakétavédelmi rendszer terve. Pedig látszólag roppant békés hozzáállást tükröz, hiszen csupán önmagunk bebiztosítása egy agresszor esetleges támadásával szemben. Ám ennél azért bonyolultabb a helyzet. Robert Bowman, aki Ford és Carter elnökök alatt az amerikai űrprogram vezetőjeként ténykedett, a ballisztikus rakétavédelmet „az első csapás indításához szükséges hiányzó láncszemnek” nevezte. A nemzetközi kapcsolatok neorealista iskoláját alapító Kenneth N. Waltz erről azt mondta:

a pajzs által lehetővé válik a kard használata.

A rendszer egyébként húsz év és több mint 200 milliárd ráfordított dollár után sem igen működik. A földi telepítésű elfogórakéták az eddigi tesztekben körülbelül 50 százalékos eredménnyel teljesítettek. Más szóval: vagy elkapták az ellenséges támadórakétát, vagy nem. Moszkva ráadásul, a rakétavédelmet kijátszandó, a legkülönbözőbb féle-fajta célbajuttató eszközök fejlesztésén ügyködik, melyeket Jeffrey Lewis amerikai szakértő „Putyin nukleáris állatkertjeként” emleget. Tény mindenesetre, hogy például a hiperszonikus (a hangsebesség több mint ötszörösével repülő) rakéták terén Amerika egyelőre lemaradt Oroszországhoz képest. Azért persze Washington sem rest. Ő is azon fáradozik, hogy miként kerülhetne – például a robbanófejek korszerűsítése, a rakéták pontossága és sebessége terén – technológiai fölénybe.

Az orosz-amerikai tárgyalásokat beárnyékolja, hogy közben mindkét szereplő fél szemmel Pekingre figyel.

Moszkva is, Washington is azon aggódik, hogy mialatt egymással próbálnak dűlőre jutni, az engedmények kosarába belekerülhet valami olyan is, ami a Kínával szembeni előnyüket csökkentheti. Nem annyira a hagyományos értelemben vett atomképességek terén – itt Kína készlete kb. tizede külön-külön a két „nagy” arzenáljának –, hanem a nukleáris képességek más jellegű technológiákkal való párosításában. Ma ugyanis még nehéz felmérni, hogy a kibertér és a világűr rohamosan növekvő szerepe miként fogja az atomstratégiákat befolyásolni. Két dolog azonban bizonyos. Először is: a területek közötti átjárhatóság nő, a határvonalak mindinkább elmosódnak. Másodszor: ezek a fejlemények egyértelműen növelik a kockázatokat. Szimulációs gyakorlatok rámutattak, hogy a műholdakat vagy az információs hálózatot ért támadás folytán szemét, száját, fülét (más szóval a vezetési-irányítási, kommunikációs és hírszerzési képességeit) vesztett fél törvényszerűen a legrosszabbat feltételezi... és már csak az atomfegyverek indítógombja marad neki.

Tehetetlen(kedő) Európa

Európa szokás szerint az oldalvonalról figyeli az eseményeket, miközben az elsők között – és sokszorosan – érintett az ügyben. Hagyományosan kontinensünk volt az orosz-amerikai szembenállásban a „viszály almája”, s továbbra is európai területen állomásozik az Egyesült Államok száznál is több atombombája. A NATO-n belüli ún. nukleáris osztozkodásnak hála, az európai szövetségesek szerves részei Amerika nukleáris stratégiájának, cserében azzal biztathatják magukat, hogy konfrontáció esetén az USA atomernyőjének oltalma alatt állnak. Az Új START meghosszabbításának másnapján Emmanuel Macron francia elnök az Atlanti Tanácsnak adott interjújában azt hangoztatta: a fegyverzetkorlátozásnak ez az amerikai-orosz bilaterális módja idejétmúlt, a hidegháborús napokat idézi. Helyette az EU és Oroszország közötti közvetlen párbeszédet szorgalmazta, mert – mint mondta – az európai biztonságnak ez a kulcsa.

Csakhogy az EU-n belül az egyes országok helyzete és elképzelései atomügyekben rendkívül eltérőek. A Brexitet követően Franciaország maradt az egyetlen atomhatalom a Huszonhetek körében. Őt elsősorban saját nukleáris csapásmérő erejének és stratégiájának a hitelessége foglalkoztatja, illetve hogy az általuk nyújtott védelmi biztosíték miként volna kiterjeszthető a többi európai országra. Ez utóbbiak viszont többségükben hivatalosan a „teljeskörű leszerelés” tündérmeséjében hisznek – a gyakorlatban pedig az amerikai atomernyő alatt henyélnek. Amivel alapvetően két baj van. Egyrészt nincs ingyen: Washington magától értetődően ilyen-olyan engedményeket vár érte cserébe. Másrészt alapjaiban komolytalan: a működéséhez azt kellene elhinni – és az ellenfelekkel elhitetni – hogy a tőle sok ezer kilométernyire, az óceán túlpartján található szövetségesei kedvéért Amerika kész saját megsemmisülését is kockára tenni.

A 2020-as Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián Macron elnök jelezte a német (és más európai) partnereknek, hogy ideje volna a katonai – és benne atomügyi – kérdéseket nem csak Amerikán keresztül, az USA paravánja mögül figyelni, hanem immár európaiként tárgyalni róluk, felvállalni őket. Mert az ugyebár legalábbis kellemetlen, hogy a stratégiai döntésekről – mint amikor George W. Bush felmondta az ABM-megállapodást, Donald Trump az INF-szerződést, vagy Obama elnök 2009-ben a tervezett európai rakétavédelmi telepítéseket – az európai szövetségesek az égvilágon semmit nem tudnak, jó esetben a bejelentés előtti órákban értesülnek. Párizs nem véletlenül figyelmeztet: a Washington által oly gyakran az európaiak szemére vetett „potyautas” magatartással való szakítás első lépése az lenne, hogy maguk is tevékenyen részt vállalnak a saját túlélésüket érintő megbeszélésekben.

Hasznos haszontalanság

Ezek a tárgyalások ugyanis – ahogy azt Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter fejtegette a nukleáris kérdésekről való elmélkedést máig meghatározó, „Atomfegyverek és külpolitika” című könyvében – legalább annyira diplomáciai, mint katonai természetűek. Mert ne legyenek illúzióink: egy-egy megállapodás nem tesz mást, mint rögzíti a felek között éppen aktuális érdek- és erőviszonyokat. Legnagyobb érdeme, hogy a létrejöttéhez, fenntartásához és megújításához... beszélni kell egymással. Megnyit és nyitva tart olyan kommunikációs csatornákat, melyeken keresztül a szembenálló felek jobban megismerhetik egymás helyzetét, szándékait, s folyamatosan kapcsolatban maradnak. S bár egy „véletlen malőr” soha nem kizárt, így mégis számottevően nő a stratégiai stabilitás egyik legfontosabb eleme, a kiszámíthatóság.

Európa pedig, ha komolyan veszi magát, kénytelen lesz beletanulni a stratégiai tárgyalások nyelvezetébe, nem bliccelheti el – vagy ruházhatja át – a saját sorsa feletti irányítást.

Annál is inkább, mert a geopolitikai és technológiai változások következtében a korábban megszokott stratégiai képlet alapjaiban alakul át. A többpólusú világrendben, s a kiber- és űrtechnológia fejlődése folytán mindez sokszereplőssé és többdimenzióssá vált. Következésképp még nélkülözhetetlenebb az atomtárgyalások és egyezmények nyújtotta keret. Ha az egyik kudarcot vall vagy borul, máris újat kell indítani helyette, s ügyelni rá, hogy a párbeszéd soha ne szakadjon meg. Tudván, hogy – mint azt Charles de Gaulle francia elnök mondta – „a nemzetközi szerződések olyanok, mint a fiatal lányok és a rózsák: tartanak, ameddig tartanak”. Ez esetben pontosan addig, amíg valamelyik nagyhatalom pillanatnyi érdekei mást nem diktálnak.

