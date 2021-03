A fogadóirodák számai alapján nem Joe Biden lesz a következő elnök

22,2%-os valószínűséget ad a brit Ladbrokers fogadóiroda arra, hogy Kamala Harris lesz a következő amerikai elnök, ezzel ő a legesélyesebb jelölt a cég szolgáltatásait használó szerencsejátékosok szerint – írja a Reuters.

Kamala Harris, az Egyesült Államok alelnöke megelőzte Joe Bident (20% esély) és Donald Trumpot (14,3%) is az oddsokat vizsgálva.

Joe Biden a jelenlegi elnök nem jelentette még be, hogy újra indulna az elnöki székért, sokan arra tippelnek, hogy idős kora miatt csak egy ciklust vállal be. Donald Trump volt elnök pedig utalt rá többször is, hogy 2024-ben ismét megmérettetné magát az elnöki székért, de hivatalosan még ezt ő sem jelentette be. Az oddsok alapján Trumpnak 33%-os esélye van a republikánus jelölésre.

A fogadóiroda az elnöki esélyeket a leadott fogadások alapján számolja; tehát lényegében azt reflektálja, hogy kinek a győzelmét látják a szerencsejátékosok a legesélyesebbnek és nem feltétlen tükrözi a populáris álláspontot. Az oddsok a megtett fogadások alapján folyamatosan változnak, a következő választásokra pedig még több mint három és fél év múlva kerül sor.

Címlapkép: Rod Lamkey/CNP/Bloomberg via Getty Images