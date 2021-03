Támadásba lendültek Kim Dzsongun emberei: hat eset, amikor feje tetejére állították az internetet

Lenyúlt dollármilliárdok, kis híján leállított atomerőmű, órákra összeomlott egészségügyi rendszer. Csak pár példa arról, hogy milyen esetekkel borzolták a kedélyeket eddig az észak-koreai hackerek. Cikkünkben most összeszedtünk hat esetet, amely során hatalmas káoszt okozott Kim Dzsongun kiberhadserege.

Nem tetszett a film, így hát megtámadták a filmstúdiót

Az egyik leghírhedtebb akció, amely észak-korai hackerekhez kötődik, az a Sony Pictures elleni kibertámadás 2014-ből, amikor is a filmstúdió belső levelezését, forgatókönyveket, megjelentetésre váró filmeket, valamint a cég dolgozóinak és filmsztároknak személyes adatait lopták el. Egy magát "Guardians of Peace", vagyis a béke őrzőinek nevező hackercsoport vállalta magára a támadást.

A hackerek továbbá azzal fenyegetőztek, hogy erőszakos támadást hajtanak végre mozik ellen, ha a stúdió bemutatja a "The Interview" című vígjátékot, amelyben az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) két amerikai újságírót bíz meg Kim Dzsongun észak-koreai vezető meggyilkolásával.

Az erőszakos támadások szerencsére elmaradtak és annak ellenére, hogy sokaknak továbbra is a Sony elleni akció ugrik be az észak-korai hackercsoportok kapcsán, jelentősége valójában eltörpül többi támadás mellett, ahol államtitkokat és dollármilliókat sikerült ellopnia a rezsimnek.

A film, amely kiverte a biztosítékot az észak-koreai rezsimnél. Fotó: Marcus Ingram/Getty Images

Amikor ellopták az ősellenség titkos tervrajzait

Szintén 2014-ben, nem sokkal a Sony ellen elkövetett támadások után történt, hogy észak-koreai hackerek feltörték a dél-koreai atomerőműveket üzemeltető vállalat rendszerét és azt követelték, hogy állítsák le az összes erőművet, különben fontos dokumentumokat hoznak majd nyilvánosságra.

Az ellopott dokumentumok között volt Gori és Volszong atomerőműveinek részletes tervrajzai és nukleáris berendezéseinek ábrái, továbbá több, erőműben dolgozó munkás személyes adata.

Végül azonban csak üres fenyegetésnek bizonyultak a rezsim szavai. Ennek ellenére az akció azért érdemel figyelmet, mert korábbi esetekkel ellentétben, amikor egyszerű pénzlopás vagy zavarkeltés volt az észak-koreai vezetés célja, az atomerőmű elleni célzott támadás komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentett Dél-Koreára nézve.

A világ legnagyobb online bankrablása

Az egyik legnagyobb anyagi kárral járó észak-koreai kibertámadást a Lazarus-csoport hajtotta végre amikor a bangladesi jegybank Fednél elhelyezett betétállományát 81 millió dollárral megrövidítette.

Az elkövetők először betörtek a bangladesi jegybank rendszerébe, és ellopták az utalásaikat hitelesítő adatokat. Ezután elkezdték átutalási kérelmekkel bombázni a New York-i Fedet, közel három tucat átutalást kezdeményeztek náluk a bangladesi jegybank itt vezetett bankszámlájáról különböző Fülöp-szigeteken és Srí Lankán bejegyzett alapítványok számláira.

Négy átutalási kérelmet teljesítettek is, 81 millió dollár értékben, a következő, 20 millió dolláros utalás azonban fennakadt a rostán, ugyanis a hackerek az egyik címzett nevét elgépelték. Erre felfigyeltek a nemzetközi átutalásban közreműködő Deutsche Banknál, ezért visszakérdeztek, hogy mi a helyzet az utalással. A bangladesi jegybankban mindjárt kiderült, hogy senki nem tud az átutalásról, és gyorsan leellenőrizték a többi kérelmet is. Még szerencse, hogy észbe kaptak, ugyanis, ha nem állítják le az elindított tranzakciókat, 81 millió dollár helyett 1 milliárd dolláros kár is keletkezhetett volna.

A képen egy interkontinentális ballisztikus rakéta látható a phenjani Kim Ir Szen téren tartott felvonulás alkalmával. Észak-Korea többek közt ilyen fegyverek kifejlesztésére fordítja a hackerek által ellopott pénzeket. Fotó: Kyodo News Stills via Getty Images

Az már csak ráadás, hogy a Lazarus-csoport mögött évekig Oroszországot sejtették, viszont utólag kiderült, hogy észak-koreai hackerek a tagjai, akik szándékosan írták tele orosz szavakkal a rosszindulatú programjait, hogy a hatóságokat félrevezessék.

Nem biztos azonban, hogy Banglades volt a legnagyobb áldozata az észak-koreai hackerek ténykedésének. Egy titkos ENSZ jelentés szerint ugyanis Észak-Korea hackerei 2019 vége és 2020 novembere közt 316,4 millió dollárt loptak el mindössze egyetlen egy, nem megnevezett ENSZ-országból. A jelentésből kiderül az is, hogy a pénzt Észak-Korea atomprogramjába öntötte, valamint ballisztikus rakétáinak fejlesztéseire fordította.

Vakcinalopási kísérletek

Ebben a hónapban robbant a hír, hogy észak-koreai hackerek próbálták megszerezni a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcina technológiáját. Az továbbra sem ismert, mikor történt a kibertámadás, illetve az sem, hogy eredményes volt-e.

Minden esetre Phenjannak nem ez volt az első kísérlete vakcinatitkok ellopására, ugyanis több olyan dél-koreai gyógyszergyártó vállalat ellen indítottak már támadást, amelyek a koronavírus elleni vakcina előállításán dolgoznak, de a behatolási kísérleteket Szöul sikerrel elhárította.

Szintén ennek kapcsán volt hír tavaly novemberben, hogy a Microsoft szerint Oroszországnak és Észak-Koreának dolgozó hackerek megpróbálták feltörni hét – köztük kanadai, dél-koreai és amerikai – gyógyszergyártó cég adatbázisát.

A fentiekből arra lehet következtetni, hogy Észak-Korea elkeseredett módon hozzá akar férni a koronavírus elleni vakcina technológiájához, annak ellenére, hogy az eddig egyetlenegy megerősített koronavírusos esetet sem jelentettek az országból. Ennek az adatnak hitelességét azonban a nemzetközi szakértők erősen megkérdőjelezik.

Amikor megbénították a brit egészségügyet (is)

2017. május 12-én több országra kiterjedő kibertámadás kezdődött, amelynek első célpontja a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) volt, amelynek informatikai és távközlési rendszerei 47 angliai és 16 skóciai körzetben hosszú órákra leálltak. A támadás miatt számos brit kórházban egy ideig csak a sürgősségi eseteket fogadták, és sok előre tervezett műtétet el kellett halasztani, mert hozzáférhetetlenné váltak a páciensek adatai.

Észak-koreaiak az állami könyvtár számítógéptermében. Fotó: Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images

A brit kormány feltételezése szerint Észak-Koreából indult a kibertámadás, amelyet a szakmai körökben WannaCry néven azonosított vírussal követtek el. Utólagos vizsgálatok során kiderült, hogy zsarolóvírus-támadás elkerülhető lett volna, ha a megtámadott rendszerek felkészültebbek lettek volna ilyen esetekre megfelelő kiberbiztonsági intézkedésekkel.

Nemcsak a brit egészségügyi rendszert érte azonban támadás. Oroszországban a Belügyminisztériumot, és a Sberbankot is érintette az akció, míg Németországban a Deutsche Bahn nevű állami vasútvállalat gépeit támadták meg, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben.

A kriptopénzek bűvöletében

Az észak-koreai vezetés halad a korral, legalábbis ami kibertámadásokhoz kapcsolódó innovatív megoldásokat illeti. Ezt támasztja alá, hogy már 2017-ben szemet vetettek a Bitcoinra, amikor több alkalommal is támadást indítottak dél-koreai Bitcoin tőzsdék ellen, feltehetően abból a célból, hogy ellopják az ott tartott befektetői vagyont.

Úgy látszik, hogy a rezsim lelkesedése és érdeklődése a kriptotőzsdék iránt nem hagyott alább. Többen Észak-Koreát teszik felelőssé a tavaly szeptemberi pénzügyi-biztonsági incidensért, amelynek során a hackereknek 281 millió dollár értékű eszközt sikerült ellopniuk a KuCoin kriptotőzsde elleni akcióval.

Ez nyilván csak feltételezés, de Észak-Koreának a szankciók okozta szorult helyzete miatt kapóra jönnek a kriptodevizák, mivel az így szerzett forrásokat könnyen dollárra tudják váltani.

