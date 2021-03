Joe Biden gyilkossággal vádolja a Közel-Kelet egyik legbefolyásosabb emberét, de nem mer vele szakítani

„Úgy ítéljük meg, hogy Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg hagyott jóvá egy olyan, Isztambulban végrehajtandó műveletet, amelynek célja Dzsamál Hasogdzsi, szaúdi újságíró elfogása, vagy meggyilkolása volt" – így kezdődik az a pénteken nyilvánosságra hozott amerikai hírszerzési jelentés, amely az újságíró 2018-as meggyilkolásának felelőseit firtatja.

A dokumentum ezen megállapítását az alábbi két fő körülményre alapozza:

A jelentés a fentieken túl megállapítja azt is, hogy olyan személyek is részesei voltak az újságíró likvidálására szervezett akciónak, akik kapcsolatban álltak a királyi udvar médiaügyekkel foglalkozó csoportjával (CSMARC). Ezt a csoportot a gyilkosság idején az a Szaúd al-Katani vezette, aki közeli tanácsadója a koronahercegnek és aki 2018-ban nyilvánosan maga nyilatkozott úgy, hogy egyetlen döntést sem hozott a koronaherceg jóváhagyása nélkül.

A jelentés szerint továbbá a koronaherceg személyes védelméért felelős elit osztag, a Gyorsreagálású Intervenciós Erők (RIF) hét tagja volt a Hasogdzsi meggyilkolására szervezett halálbrigádnak.

A jelentés titkosításának feloldását azután engedélyezték, hogy Joe Biden múlt csütörtökön telefonon egyeztetett Szalmán bin Abdulazíz Ál Szaúd szaúdi királlyal.

Ahhoz, hogy kontextusba tudjuk helyezni a napokban történteket, az alábbiakban felidézzük, hogy ki is volt az a bizonyos Dzsamál Hasogdzsi, mi is történt valójában Isztambulban 2018. október 2-án.

Dzsamál Hasogdzsi egy prominens újságírónak számított hazájában, aki több nagy eseményről is tudósított karrierje során. Ezek közé tartozott a szovjet-afgán háború a nyolcvanas években, az első öbölháború, vagy a hírhedt Al-Kaida vezér, Oszama bin Laden felemelkedése, akivel többször készített interjút. Emellett számos fontos pozíciót is betöltött a szaúdi médiában és évtizedeken át jó kapcsolatot ápolt az országot irányító szaúdi királyi családdal.

A nagy törés karrierjében 2017 nyarán következett be, amikor váratlanul emigrált az Egyesült Államokba, mivel kegyvesztetté vált a szaúdi vezető körökben.

Önkéntes száműzetésének időpontja így visszatekintve jelzésértékű is lehet, hiszen 2017 nyarán nevezte ki Szalmán bin Abdulazíz Ál Szaúd szaúdi király koronaherceggé kedvenc fiát, Mohamed bin Szalmánt, aki már 2015-től kezdődően gondosan építgette hatalmi bázisát, mára pedig a 85 éves király helyett az ország de facto vezetőjének számít.

Hasogdzsi azonban száműzetésében is aktív maradt, sőt korábbi nézeteivel szakítva a szaúdi vezetés és személyesen a trónörökös ellen fordult, megragadva minden rendelkezésre álló alkalmat, hogy kritikát fogalmazzon meg a rezsimmel szemben.

Ehhez felületet is kapott, ugyanis a Washington Postban havi rendszerességgel jelentek meg a szaúdi vezetést élesen elítélő cikkei. Már 2017 szeptemberében megjelent első cikkében is jelezte, azért távozott Szaúd-Arábiából, mert attól félt, hogy letartóztatják a koronaherceg által elrendelt tisztogatások jegyében.

Dzsamál Hasogdzsinak azt követően veszett nyoma, hogy 2018. október 2-án bement hazájának isztambuli konzulátusára, hogy közelgő esküvőjéhez beszerezze a hivatalos dokumentumokat. A menyasszonya a konzulátus előtt várt 10 órán keresztül, de a férfi nem jött ki onnan, illetve amikor másnap reggel visszatért, akkor sem találta. Ezután értesítették a török hatóságokat az eltűnésről.

A szaúdi hatóságok eleinte tagadták, hogy tudomásuk lenne Hasogdzsi holléte felől, maga a koronaherceg is azt állította, hogy az újságíró pár perccel vagy egy órával érkezése után elhagyta a konzulátus épületét.

A történetben változás csak október 22-én állt be, amikor nemzetközi nyomásnak engedve Szaúd-Arábia elismerte, hogy Hasogdzsi egy dulakodás következtében meghalt az isztambuli szaúdi főkonzulátuson. Érdekes módon azonban újságíró holtteste továbbra sem került elő, pedig a gyilkosság után létrehozott török-szaúdi nyomozócsoport a főkonzulátus épületét többször is átvizsgálta Hasogdzsi maradványai után kutatva.

A szaúdi vezetés eközben tagadta, hogy bármi felelőssége lenne az újságíró halálában. Maga a koronaherceg "undorító incidensnek" nevezte Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolását és kijelentette, hogy Rijád együttműködik a török hatóságokkal az ügy felderítése érdekében.

Az ügy kapcsán napról napra derültek ki újabb és újabb információk, amelyek alapján össze lehetett rakni a teljes képet.

A török hatóságok szerint Dzsamál Hasogdzsit egy szaúdi halálbrigád a konzulátus épületében meggyilkolta, holttestét pedig feldarabolták, arcát eltorzították, testének darabjait pedig táskákban szállították ki az épületből.

A szaúdiak eredeti terve a CNN szerint talán az lehetett, hogy az újságírót lépre csalják, elfogják, elkábítják, majd kicsempészik az országból. Hasogdzsi azonban ellenállt, így elkezdték fojtogatni, amibe belehalt. Miután észrevették, hogy mi történt, az egyik szaúdi biztonsági felvette Hasogdzsi ruháit, és kisétált a konzulátusról azt az illúziót keltve, hogy Hasodgdzsi még életben ban. Ennek kapcsán köztéri kamerafelvételek is rendelkezésre állnak:

EXCLUSIVE: Surveillance footage shows Saudi operative in Jamal Khashoggi's clothes in Istanbul after the journalist was killed, Turkish source says https://t.co/6GdiyKOeYB