Újabb vérfürdőt rendeztek a puccsisták: 38-an haltak meg

Mianmarban már hetek óta tartanak a több ezres tüntetések, miután a hadsereg február elején váratlanul átvette a hatalmat. A szerdai tüntetéseknek összesen 38 halálos áldozata volt, 1200 embert pedig őrizetbe vettek a hatóságok.

A mai nap a legvéresebb a puccs óta

- mondta Christine Schraner Burgener, az ENSZ különleges megbízottja.

Több videó is készült a brutális rendőri akcióról.

Police are filmed on March 3 shooting a detained protester in the back in Yangon's North Okkalapa township before dragging his body away. The area was the site of multiple killings by security forces on that day. #WhatsHappeningInMyanmar