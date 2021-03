Kína sötét titka: milliókat tartanak brutális elnyomásban, totális megfigyelésben, zárt táborokban

Palkovics Máté Cikk mentése Megosztás

Évszázadokkal ezelőtt karavánutak, most új autópályák és nagysebességű vasutak szelik át Kína legnyugatibb tartományát. Hszincsiang már régen is a Kínát Európával összekötő Selyemút fontos csomópontja volt, most pedig a Hszi Csin-ping elnök által meghirdetett „Egy övezet, egy út” nevű gigaprojekt sarokkövének számít. Az utóbbi évek látványos infrastrukturális beruházásai azonban egyes beszámolók szerint egy sötét titkot igyekeznek elfedni, név szerint a régió őshonos ujgur lakosságának és más kisebbségek brutális elnyomását, amelynek eszközeit tekintve nem válogat a kínai vezetés. A hírek erőszakos sterilizációkról, internálótáborokról és a lakosság totális megfigyeléséről szólnak. Kína minden vádat tagad, a nemzetközi közvélemény pedig a mai napig nem lépett fel egységesen a kérdésben.