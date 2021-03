Durvul a botrány: meghamisította a koronavírus-adatokat a szexuális zaklatással vádolt befolyásos amerikai politikus

Az elmúlt hetekben három nő is szexuális zaklatással vádolta meg Andrew Cuomót, New York állam kormányzóját, a napokban ráadásul kiderült az is, hogy a politikus valószínűleg meghamisíttatta az állam koronavírus miatti halálozási statisztikáit is. A kormányzó elnézést kért, de egyelőre nem mond le, viszont jó eséllyel további politikai karrierjének nem éppen tesz jót az, hogy összedőlt a róla kiépült járvány elleni élharcosmítosz.

Zaklatási botrányba keveredett New York első embere

Andrew Cuomo, New York demokrata kormányzója 2011 óta tölti be az állam kormányzói posztját, 2018-ban harmadszorra választották újra a posztra.

A koronavírus-járvány alatt jelentős, országos médiafigyelmet kapott, hiszen New York az Egyesült Államok egyik fertőzés-gócpontja, járványkezelési módszereit pedig sokan méltatták.

Cuomo olyannyira sikeresnek ítéli saját járványpolitikáját, hogy könyvet is írt a koronavírus elleni küzdelemről, "Amerikai krízis: vezetői leckék a Covid-19 pandémiából."

Ezen kívül felmerült a politikus neve is, mint lehetséges igazságügyi miniszter a Biden-kormány alatt, de a kinevezést végül nem kapta meg, illetve egyesek azt kezdték el latolgatni, hogy az országos népszerűséget arra használja fel a politikus, hogy szenátusi, vagy akár elnöki székért induljon a következő években.

Nagyon úgy néz ki, hogy a 2021-es évkezdet csavarkulcsot dob Cuomo országos ambícióinak gépezetébe. Az elmúlt hetekben

sorra álltak a közvélemény elé nők, akik azzal vádolták meg Andrew Cuomót, hogy szexuálisan zaklatta őket.

A 25 éves Charlotte Bennett-et, volt asszisztensét állítólag az irodájába hívta a kormányzó tavaly nyáron és közölte vele, hogy magányos és szüksége van egy barátnőre. A nő azzal próbált védekezni, hogy túl fiatalnak találja magát a 64 éves politikus számára, aki erre közölte vele, hogy „22 fölött elég idős.”

A 36 éves Lindsey Boylan, aki 2015 és 2018 közt volt Cuomo gazdasági tanácsadója, azt állítja, hogy 2017-ben zaklatta a kormányzó, miután vetkőzős pókert játszottak, aki az engedélye nélkül meg is csókolta és megfogta őt.

A 33 éves Anna Ruch egy esküvőn találkozott Cuomóval, ahol a kormányzó rövid beszélgetés után megfogta a derekát és megkérdezte tőle, hogy megcsókolhatja-e. Az eset megtörténtét egy szemtanú is alátámasztja.

Cuomo eleinte minden vádat tagadott, aztán a napokban bocsánatot kért „érzéketlensége miatt,” de hozzátette:

senkit nem érintett meg az engedélye nélkül és valójában csak „félreértették” a közeledését.

Arról is beszélt, hogy szerinte puszit adott és nem csókot, ez pedig teljesen elfogadott köszönési forma volt, de „megérti, hogy megváltoztak a szokások.” Jelezte azt is, hogy megkéri a New York-i ügyészséget és a főbírót, hogy indítsanak ellene független vizsgálatot.

A szexuális zaklatással vádló nők nem elégedettek a bocsánatkéréssel, Lindsey Boyan azt közölte, hogy ő nem is kér elégtételt a történtekért, csak azt szeretné, hogy más nők ne kerülhessenek ilyen kellemetlen helyzetbe. A New York-i demokrata párt vezetése és szenátora eleinte azt nyilatkozta: szerintük Cuomo őszinte megbánást tanúsított, többre ennél nincs szükség, aztán hamarosan visszakozniuk kellett.

Mélyül a botrány: adathamisítással vádolják a kormányzót

Január végére zárult le egy vizsgálat a New York államban történt koronavírus-fertőzéssel összefüggő halálesetek számával kapcsolatosan, amely egészen meglepő eredményt hozott:

az idősotthonokban nyár közepéig történt valós halálozási számoknál majdnem 50%-kal kevesebbet közölt hivatalos statisztikáiban a New York-i önkormányzat.

A vizsgálatot a New York-i ügyészség végezte, kiderült belőle, hogy csak júliusig mintegy 9000 ember halálát nem közölte az állam.

A New York Times által megszerzett anyagok még arra is rávilágítanak, hogy

a döntés szándékos volt: Cuomo-kormányzó magas rangú tanácsadói adtak utasítást arra, hogy tussolják el a több ezer koronavírus-halálesetet.

A kormányzó megszólalt ezzel az üggyel kapcsolatosan is: azt állította, hogy azért rejtették el a halálozási számokat, mert féltek, hogy Trump elnök valamilyen eljárást indít majd a demokrata vezetésű New York állam ellen.

A vizsgálati anyagból nem derül ki, hogy Cuomo maga adott-e utasítást az adatmanipulációra, de New York Times anonim forrásai szerint igen. A politikus szerintük több zárt ajtós meetingen is az adatok változtatására kérte tanácsadóit,

a névtelen források szerint azért csinálta az egészet, hogy felépítse magát és államát a nemzeti és nemzetközi közösség szemében, mint a pandémia elleni küzdelem élharcosát.

New Yorkban eddig körülbelül 47 500 koronavírusos halt meg a hivatalos adatok szerint, melyeknek hitelessége igencsak megkérdőjelezhetővé vált most, hogy kiderült a manipuláció.

Nem mond le, de kérdéses, hogyan tovább

A kormányzót a saját pártjának progresszív szárnya és a republikánusok is támadták, illetve kisebb tüntetések is voltak ellene New Yorkban. A botrány miatt lemondott Cuomo egyik koronavírus-főtanácsadója, Gareth Rhodes és elmaradtak a kétnaponta megrendezett vészhelyzeti sajtótájékoztatók is. Megfosztotta ezen kívül New York állam a kormányzót rendkívüli jogkörétől és Andrea Stewart-Cousins, az állam szenátusi vezetője lemondásra szólította fel.

A sorozatos botrányok és durva visszhang ellenére a politikus jelezte: nem mond le, kezdjenek ellene felelősségre-vonási eljárást, ha azt akarják, hogy távozzon.

Még nem világos, hogy marad-e Cuomo New York kormányzója, viszont politikai karrierjén viszont hosszú távon biztos komoly sebet ejtenek a 2021-ben kirobbant botrányok. Valószínűleg kihatással lesznek a 2022 novemberében esedékes kormányzói választásokon való szereplésére is, amit így nem biztos, hogy meg fog tudni nyerni, még ha meg is tartja addig a székét.

Andrew Cuomo a koronavírus elleni küzdelem élharcosaként akart politikai tőkét kovácsolni magának, voltak, akik úgy gondolták, még egy elnöki jelöléssel is megpróbálkozhat a 2024-es, vagy inkább a 2028-as választáson. Az, hogy kiderült, hogy valószínűleg meghamisította a koronavírus halálozási statisztikákat, teljesen lerombolhatja a saját maga köré tudatosan kiépített mítoszt, ezzel pedig helyi és országos politikai ambícióinak jövője is igencsak kétségessé vált.

Címlapkép: David Dee Delgado/Getty Images