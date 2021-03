Itt van a világraszóló bejelentés: őrült pénzosztás kezdődhet Joe Biden irányításával

Jóváhagyta szerdán az Egyesült Államok kongresszusának alsóháza Joe Biden elnök 1900 milliárd dolláros mentőcsomagját, amelyet néhány nappal ezelőtt - bizonyos módosítások után - fogadott el a felsőház.

A demokrata többségű képviselőház 220-211 arányban hagyta jóvá a republikánusok által vitatott csomagot, amelynek célja, hogy segítse a koronavírus-járvány elleni küzdelmet és a legyengült amerikai gazdaság helyreállítását.

A szenátus szombaton csak módosítások után fogadta el az alsóház által egyszer már jóváhagyott tervezetet, ezért az visszakerült a képviselőház elé végső jóváhagyásra. Az alsóház által elfogadott korábbi változat különbözött a mostanitól. Például heti 300 dollár helyett heti 400 dollárral egészítette volna ki a munkanélküli segélyt, illetve a képviselőház változata a jelenlegi mintegy duplájára, 15 dollárra emelte volna az óránkénti minimálbért, ezt a szenátusban azonban nem sikerült elfogadtatni.

A szerdán elfogadott javaslat értelmében az évi 75 000 dollárnál kevesebbet keresők egyszeri, közvetlen juttatásként 1400 dollárt kapnak majd.

Ezen kívül heti 300 dollár munkanélküli segélyt folyósítanak mindazoknak, akik a járvány miatt elveszítették a munkájukat. A gyermekek után járó adókedvezmény összegét hat év alatti gyermekek esetében 2000-ről 3600 dollárra, míg a hatévesnél idősebbeket nevelő szülőknél 3000 dollárra növelik.

A szövetségi kormányzat 350 milliárd dollárral segíti ki az államokat és az önkormányzatokat, amelyeknek a válság miatt tátongó űr keletkezett a költségvetésében.

130 milliárd dollárt juttatnak majd az iskolák számára a vírus elleni védekezés finanszírozására és 90 milliárd dollárral támogatják a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztését. A csomag tartalmaz emellett egy 50 milliárd dolláros tételt, amelyet a koronavírussal kapcsolatos tesztelésére és kontaktkutatásra költhetnek majd.

A segélycsomag tartalmaz még egy 27,4 milliárd dolláros sürgősségi lakásbérleti támogatást a rászoruló emberek számára, amellyel a kabinet célja a kilakoltatások megakadályozása. További 10 milliárd dollárt különítenek el arra, hogy a bajba jutott ingatlantulajdonosok elkerülhessék az árverezéseket. A törvényjavaslat 5 milliárd dollárt szán a hajléktalanság problémájának kezelésére és további 5 milliárd dollárt a közüzemi számlákkal hátralékba került emberek támogatására.

Joe Biden a mentőcsomag elfogadását követő sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott:

Az amerikai emberek beoltása az egyetlen módja annak, hogy legyőzzük a járványt, helyreállítsuk a gazdaságot, s visszakapjuk az életünket és a szeretteinket. Ezért annyira fontos a mentőcsomag.

Ez a törvényjavaslat történelmi győzelmet jelent az amerikai nép számára. Alig várom, hogy a hét végén aláírjam - mondta az amerikai elnök, miután megköszönte Nancy Pelosi demokrata házelnöknek és a többi törvényhozónak a csomag elfogadását.

Az infláció réme fenyeget

Szerdai összefoglaló anyagunkban részletesen beszámoltunk arról, hogy az OECD készített egy friss tanulmányt, melyben a Biden-csomag főbb gazdasági hatásairól írnak. Ezek között szerepel, hogy

A stimulus-csomag 2021 második negyedéve és 2022 első negyedéve közt 3-4 százalékponttal növelheti a gazdaság teljes kibocsátását,

a csomagnak hatása lehet más országok GDP-jére is, melyek az Egyesült Államok fontos kereskedelmi partnerei: Kanadában, Mexikóban 0,5-1%, Kínában és az eurózónában 0,25-0,5%-ot adhat hozzá az össztermékhez,

2,2-3 millió emberrel nőhet a foglalkoztatottság egyedül a csomagnak köszönhetően 2021 végéig,

az infláció 0,7 százalékponttal növekedhet a következő években,

a következő négy negyedévben átlagosan 0,7 százalékponttal nő az amerikai külkereskedelmi deficit.

A piacok elsősorban az infláció meglódulásától tartanak, olyannyira, hogy püfölni is kezdték a részvényeket az elmúlt hetekben, főleg a tech-részvények estek áldozatul a hangulatromlásnak. A Fed-elnök sem sokat tett a kedélyek javításáért: azt mondta, hogy rövid távon ők is meglóduló inflációval számolnak, de ez teljesen normális és nem terveznek beavatkozni.

A tőzsdéken landolhat az ingyenpénz jelentős része

A most elfogadott Biden-csomag ugyanakkor jótékony hatással is lehet a tőkepiacokra, korábbi cikkünkben részletesen írtunk arról, hogy az amerikaiak nagy része a részvénypiacon fektetné be az állami ingyenpénzt. A Deutsche Bank felmérése alapján a megkérdezettek

AZ EGYSZERI JUTTATÁS 37 SZÁZALÉKÁT A RÉSZVÉNYPIACON FEKTETNÉK BE.

Életkor alapján jelentős eltérések mutatkoznak, a

a 18-40 évesek az államtól kapott pénz 40 százalékát,

a 25-34 éves korosztályba tartozók 50 százalékát,

a 35-54 évesek 37 százalékát,

az 55 év felettiek pedig csupán 16 százalékát forgatnák meg a tőzsdén.

A felmérés alapján a magasabb jövedelműek az egyösszegű támogatás nagyobb részét fektetnék be a tőzsdén, a rövidebb távú tőkepiaci tapasztalattal rendelkezők bátrabban fektetnének be a részvénypiacon, mint azok, akik már hosszabb tapasztalattal rendelkeznek.

