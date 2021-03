Terítékre került Nagy-Britannia szétszakadása - Megvalósulhat a horror forgatókönyv?

Palkovics Máté Cikk mentése Megosztás

A Brexit több tekintetben változást idézett elő az Egyesült Királyságon belül. A sokat tárgyalt gazdasági és kereskedelmi következmények mellett új kérdések is felmerültek az ország jövőjét illetően. Ezek közül talán az egyik legérdekesebb az, hogy egyben marad-e egyáltalán az Egyesült Királyság, vagy az egyes nemzetek megpróbálnak majd függetlenedni a londoni kormányzattól. A skótok esetében a 2014-es függetlenségi népszavazás bizonyítja, hogy mutatkozik erre való hajlandóság, de Észak-Írország tekintetében is meghatározhatja a kérdés a politikai közbeszédet a jövőben. Alábbi cikkünkben sorra vettük, hogy az Egyesült Királyság egyes nemzetei miként viszonyulnak most a függetlenség gondolatához, illetve azt is, hogy milyen eszközök vannak London kezében ennek megfékezésére.