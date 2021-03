A zárlat előtt valósággal megrohanták a fodrászatokat és a bárokat Olaszországban

Foglalási roham érte a fodrászatokat és a szépségszalonokat Rómában péntek délutántól, miután a tartományi elnök, Nicola Zingaretti megerősítette, hogy a koronavírus-járvány alakulása miatt fővárost és térségét hétfőtől ismét zárlat alá helyezik az ország majdnem egészével együtt.

Az egészségügyi minisztérium péntek esti bejelentése szerint teljes zárlat alá kerül a leginkább fertőzésveszélyes, vörös zónába tartozó Lombardia, Piemont, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio és Puglia régió, a korábban már karantén alá helyezett Molise és Campania tartománnyal együtt. A zárlat érvényes Trento térségére is.

Azokról a területekről van szó, ahol az utóbbi egy hétben a reprodukciós ráta meghaladta az 1,25 értéket, vagyis minden százezer lakos között 250 új beteget azonosítottak.

A vörös zónában egésznapos kijárási tilalom lép életbe, kizárólag munkavégzés vagy más súlyos indok miatt lehet elhagyni a lakhelyet, az ehhez szükséges engedély ismét a belügyminisztérium honlapjáról tölthető le, ahogyan már a korábbi zárlatok alatt is történt. Nem engedélyezett a rokonok vagy ismerősök közötti látogatás. A vendéglátás kizárólag házhoz szállításra dolgozhat, leáll a kereskedelem, kivételt az élelmiszerboltok és a szükségcikkeket áruló üzletek jelentenek. Minden sporttevékenységet felfüggesztenek, az egyéni szabadtéri sportolás kizárólag a lakhely közelében távolságtartással engedélyezett. A tanítás visszaáll távoktatásra. ahol lehet, a dolgozók távmunkavégzésre állnak át.

Olaszország többi része hétfőtől narancssárga színű térségnek számít, ahol a kijárási tilalom csak éjszaka érvényes, de a városok, települések területét nem lehet elhagyni.

A közepesen járványveszélyes régiókban is zárva tart a vendéglátás, valamint a korábban megnyitott múzeumok is. A narancssárga Umbria és Abruzzo régió több városát vörös zónának kiáltották ki. Az összes régió határát lezárták.

Alacsonyan veszélyes, sárga övezetbe egyetlen tartomány sem tartozik. Egyedüli kivételt Szardínia képvisel, amely fehér színű zóna maradt, ahol már több mint két hete majdnem teljesen feloldották a korlátozásokat.

Pénteken nők és férfiak álltak sorban a fodrászatok előtt, amelyek szombatra is teljesen megteltek foglalásokkal. A római kereskedelmi szövetség adatai szerint néhány óra alatt harminc százalékkal megugrott a vendégek száma a kozmetikusoknál, körömszalonokban is. A szövetség hangsúlyozta, hogy az április 6-ig érvényes újabb zárlat a Rómában dolgozó majdnem ötezer fodrászat számára csak a következő két hétben több mint harmincmillió euró bevételkiesést jelent.

A pénteken még este hat óráig nyitva tartott bárok teraszai tele voltak utolsó közös "aperitivóra" összegyűlt fiatalokkal. Tömegek voltak az üzletekben is.

A hétvégére lezárják a forgalmasabb utcákat, tereket, tengerparti sétányokat a zárás előtti tömörülések megakadályozására. Nicola Zingaretti, a majdnem hatmilliós Lazio kormányzója elsőként jelentette be, hogy hétfőtől az ország középső tartománya is teljes zárlat alá kerül, vörös színű járványfokozatba lép át. Lazio az alacsonyan veszélyes sárga színről rögtön vörösre váltott át. Ugyanezt közölte Attilio Fontana, az északi Lombardia régió elnöke, hangsúlyozva, hogy még a bölcsődéket is lezárják.

A péntek délelőtti kormányülésen a szigorításokat a március 6. és április 6. közötti időszakra rendelték el. Akárhogyan is alakuljon addig a helyzet, húsvétra, vagyis április 3. és 5. között országos zárlat lép életbe az addig nem érintett régiókban is.

Mario Draghi miniszterelnök pénteken felkereste a Leonardo Da Vinci római nemzetközi repülőtér, más nevén Fiumicino légikikötőjének parkolójában kialakított vakcinázási pontot. A kormányfő hangoztatta, hogy az utóbbi egy hétben 150 ezerrel emelkedett az azonosított Covid-19-betegek száma, ami március első hetéhez képest tizenöt százalékos növekedést jelent. Egy hét alatt hatszázötvennel emelkedett az intenzív osztályra kerültek száma.

Nem engedhetjük meg, hogy az intenzív osztályok megteljenek, meg kell állítani a halottak számának növekedését

- jelentette ki Mario Draghi.

A kormányfő köszönetet mondott az olaszoknak türelmükért. Hangsúlyozta, hogy további 32 milliárd euró azonnali segéllyel támogatják a vállalkozásokat és családokat. Draghi azt mondta, mindent megtesznek a járványhelyzet miatt munka és megélhetés nélkül maradt "új szegények" felkarolására.

Bejelentette, hogy a jelenleg naponta beadott 170 ezer oltás mennyiségét néhány héten belül háromszorosára akarják emelni. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint december vége óta 6,3 millióan kaptak oltást az ország 1694 oltási pontján. Mario Draghi kifejtette: ahogy elegendő vakcina érkezik, minden lehetséges helyszínen, vállalatoknál, edzőtermekben, parkolókban oltani akarnak.

Az oltás az egyetlen kiút

- jelentette ki. Hozzátette, nem tudni, mikor ér véget az egészségügyi vészhelyzet, de az országnak készen kell állnia az újraindulásra. A pénzügyi-gazdasági tárcák pénteken továbbították a parlamentnek a több mint 200 milliárd eurós gazdasági helyreállítási program ütemezési tervezetét.

