Harapófogóba kerülhet Amerika: Mexikó kényszeríti ki a marihuána legalizációját?

Mexikóban várhatóan legalizálni fogják a marihuána rekreációs célokból történő fogyasztását, miután a mexikói alsóházban elfogadták az erre vonatkozó jogszabálytervezetet. Ezt minden bizonnyal követi majd a szenátusi és az elnöki jóváhagyás is. Ha a jogszabály hatályba lép, Mexikó lehet majd a világ legnagyobb marihuána piaca. A Politico írása alapján megnéztük, hogy milyen hatással lehet a mexikói lépés az Egyesült Államokra, amelynek északi szomszédja után a déli is zöld utat adhat a marihuánának.

Mexikó pár lépésre van attól, hogy szövetségi szinten rekreációs célokra is legalizálja a marihuánát, miután a mexikói parlament alsóházának képviselői csütörtök reggel elfogadták az erre irányuló törvényjavaslatot. Valószínűleg a Szenátus is jóvá fogja hagyni a tervezetet az elkövetkező napokban.

A lépés következtében Mexikóban alakulhat ki a világ legnagyobb marihuána piaca.

Egyesek szerint történelmi lépés ez, amely több, mint 100 éven át tartó tilalomnak vet véget az országban és megnyitja a mexikói piacot számos, marihuána-kereskedelemmel és termesztéssel foglalkozó cég számára.

Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök valószínűleg aláírja a törvényjavaslatot, amely így jogerőre emelkedik, mivel pártja erősen támogatta a legalizációt.

Miért is fontos lépés ez?

A 130 millió főt számláló lakosságával Mexikó lenne a legnagyobb ország, amely állami szinten teszi lehetővé a marihuána rekreációs célokból történő kereskedelmét és fogyasztását. Összehasonlításképpen, a másik két ország, amelyik megtette ezt a lépést Kanada és Uruguay volt, az előbbi a maga 37,6 milliós népességével, míg az utóbbi 3,4 milliós lakosságszámmal, amely összeadva is csak kevesebb, mint harmada a Mexikó népességének.

a legalizáció Különösen érdekes abból a szempontból is, hogy várhatóan nagyobb nyomást helyez majd az Egyesült Államokra, hogy lazítson a marihuána kapcsán jelenleg érvényes korlátozásokon, ha már déli és északi szomszédja megtette ezt.

Egyes szakértők úgy vélik, hogy a mostani események előbb utóbb elvezetnek a marihuána szövetségi szintű legalizációjához, vagy dekriminalizációjához, mivel a kongresszusi képviselők többsége ma már olyan államokból érkezik, ahol erre kiépült a legális piac. Éppen ezért vannak, akik úgy gondolják, hogy Mexikó csak egy szükséges lökést ad az egyébként is feltartóztatatlan folyamatnak.

Tavaly decemberben például a Képviselőház elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely véget vetne a marihuána birtoklás szövetségi szintű büntetésének, illetve több korábbi, ehhez kapcsolódó elmarasztaló ítéletet is érvénytelenítene.

Most pedig, hogy január óta a demokratáké a Szenátus is, nagyban növekedtek az esélyek a vonatkozó jogszabályi lazításra. Ennek ellenére többen szkeptikusak annak kapcsán, hogy valóban változás áll-e be a szövetségi álláspontot illetően a közeljövőben.

Na de mit gondol erről Joe Biden és kormánya?

Az amerikai elnök támogatja ugyan a marihuána kapcsán kiszabható szövetségi büntetések eltörlését és a marihuána gyógyászati célokból történő kutatását, a teljes legalizáció ötletét azonban nem. Az alelnök, Kamala Harris azonban már kampányolt a Szenátusban a Képviselőházban által jóváhagyott tervezet elfogadásáért.

Biden ráadásul azt a Xavier Becerra-t jelölte ki egészségügyi miniszterévé, aki maga nagy támogatója a legalizációnak. Minisztersége alatt valószínűsíthető, hogy megváltozik az egészségügyi tárca korábbi álláspontja, mely szerint a marihuánának semmilyen egészségügyi haszna sincs.

Marihuánát árusító bolt Oregon államban, ahol 2015 óta engedélyezett a rekreációs célú fogyasztás.

A másik fontos szereplő ebből a szempontból az új legfőbb ügyész, Merrick Garland lehet, aki a jelölése alkalmából szervezett szenátusi meghallgatáson azt mondta, nem lenne bölcs lépés a tagállami szinten már működő marihuána piac lebontására szövetségi forrásokat pazarolni.

Az Egyesült Államokban jelenleg 14 államban legális a marihuána rekreációs célú fogyasztása, köztük van Kalifornia, ahonnan Beccara és Harris származik, de Illinois is, ahonnan Garland érkezett Washingtonba. Továbbá számos államban megvalósult már a dekriminalizáció is. Ennek ellenére egyes tagállamokban, mint Idaho, továbbra is illegális az ilyen célú fogyasztás.

Bár a Fehér Ház ezidáig nem kommentálta a mexikói jogszabályváltozást, a fentiek alapján nem lenne meglepő, ha áthangolódna az amerikai marihuána-politika az elkövetkező években.

Na és mit gondolnak a kérdésről az amerikai polgárok?

A Gallup felmérése alapján az amerikaiak nagyjából kétharmada, 68%-a támogatja a marihuána szövetségi szintű legalizációját rekreációs célokra is. Érdekesség az is, hogy amikor 1969-ben először kérték ki a lakosság véleményét csupán 12% volt ez a mutató, de 2000-re is csak 30% körüli értékig tudott felkúszni.

Az igazán nagy gyorsulás csak az utóbbi két évtizedében következett be, amikor is egyharmadról kétharmadra növekedett azok aránya, akik egyetértenének a lazítással. Ezzel párhuzamosan egyre több állam döntött a legalizáció mellett, követve a közhangulat változását, amelyet jól mutat a Gallup mérése, amely szerint a megkérdezettek 70%-a szerint morálisan és társadalmilag sem aggályos a marihuána fogyasztása. A támogatottság kapcsán beszédes lehet a lenti felmérés. Az értétek nem minden esetben eredményeznek 100%-ot, ez vélhetően a kerekítésekből, illetve a bizonytalan válaszokból adódik.

A kutatás alapján jól látható, hogy mindkét nem, illetve valamennyi mért korcsoport tekintetében többségeben vannak azok, akik támogatnák a legalizációt. Az egyetlen említésre méltó különbség a párthovatartozástól függően jelentkezik. Ezek alapján a demokraták és a függetlenek nagy többsége ért egyet a legalizációval, a republikánusok szűk többsége azonban ellenzi azt. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a republikánus esetében évek óta megfigyelhető a támogatók táborának trendszerű növekedése.

Címlapkép forrása: Getty Images