A NATO főtitkára megnevezte a legnagyobb biztonsági fenyegetéseket

A transzatlanti egység megerősítése szavatolhatja csak a szövetségesek biztonságát, a NATO tagországok közötti együttműködés a katonai szövetséget fenyegető kihívások kezelése érdekében most fontosabb mint valaha - jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben, a katonai szövetség 2020-as tevékenységéról szóló jelentésének bemutatásakor kedden.

Jens Stoltenberg tájékoztatásában kiemelte, hogy a szövetség tagjai előtt álló kihívások között Oroszország destabilizáló magatartása, a folytatódó terrorista fenyegetések, kifinomult kibertámadások, Kína megerősödése és a klímaváltozás biztonságot fenyegető hatásai szerepelnek.

Mindezen kihívásokkal egyetlen ország, de még egyetlen kontinens sem képes egyedül megbirkózni. Ez indokolja, hogy miért kell Észak-Amerikának és Európának még szorosabban együttműködnie a NATO keretein belül, stratégiai szolidaritás mellett

- fogalmazott.

Stoltenberg hozzátette, az új amerikai elnök, Joe Biden támogatta transzatlanti összefogás új fejezetet nyithat a tagországok közötti partnerség erősítésének.

Kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai ellenére a szövetségesek tavaly is teljesítették a védelemi kiadásokra vonatkozó kötelezettségeiket. Elmondta, az európai tagországok és Kanada reálértéken 3,9 százalékkal növelték védelmi kiadásaikat tavaly. A NATO arra számít, hogy a hat éve töretlen tendencia az idén is folytatódik, a biztonsági kihívások ugyanis nem szűntek meg - figyelmeztetett.

A főtitkár röviden ismertette a szövetség legfrissebb közvéleménykutatásának eredményét is, ami azt mutatja, hogy a NATO támogatottsága továbbra is erős a tagországok között.

Ha most szavazást tartanának, a NATO tagországok állampolgárainak 62 százaléka arra voksolna, hogy országuk továbbra is a katonai szövetség tagja maradjon. Továbbá 79 százalékuk úgy vélekedik, hogy az Észak-Amerika és Európa közötti együttműködés fontos a biztonság szavatolásához

- emelte ki.

A NATO tavalyi tevékenységét bemutató jelentést ismertetve a főtitkár elmondta azt is, hogy a koronavírus-járvány által meghatározott évben a NATO mindenekelőtt azt segítette, hogy az egészségügyi válság ne váljon biztonsági fenyegetéssé. Miközben támogatta a járvány elleni civil erőfeszítéseket, fokozta a szövetséges, valamint a partnerországok védelmi képességeit is. Továbbra is visszautasította a több irányból jelentkező agressziót, minden szövetséges számára biztonságot nyújtott a fenyegetésektől, és fenntartotta a stabilitást a NATO határain belül és azon kívül is - tette hozzá Stoltenberg.

Címlapkép forrása: NATO handout via Getty Images