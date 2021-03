Dacoltak a válsággal Győrben - Rég nem volt ilyen nyereséges az Audi

Szandányi Levente Cikk mentése Megosztás

Azt, hogy közel 1,7 millió motort és több mint 155 ezer autót állítottak elő a győri Audi-gyárban tavaly, már eddig is tudtuk. Az Audi Hungaria menedzsmentje a csütörtökön megtartott éves sajtótájékoztatón viszont azt is elárulta, mekkora árbevételt és adózott eredményt értek el, így kiderült, a válság dacára rég volt annyira nyereséges a magyar operáció, mint 2020-ban. Az eseményen Alfons Dintner, a vállalat igazgatóságának elnöke kiemelte, a chiphiány továbbra is kihívások elé állítja a globális járműipart, de Győrben mindent megtesznek azért, hogy behozzák a lemaradást.