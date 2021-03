Egy lánctalpas terepjáróról üzent Putyin, miután Biden gyilkosnak nevezte a héten

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Sojgu védelmi miniszter hétvégi tajgai sétájáról és lánctalpas terepjáró járművel tett kirándulásáról tett közzé videofelvételeket és fotókat a Kreml sajtószolgálata, amelyek között az egyiken maga Putyin vezeti a lánctalpast.

A behavazott erdőben megtett terepjárós, valamint egy befagyott patak feletti függőhídon is átvezető gyalogos kiránduláson túl a felvételek között szerepelt olyan is, amely a két vezetőt egy, a szabadban megterített asztalnál, fémbögréből kortyolgatva mutatta be.

Sojgu emellett körbe vezette az elnököt fafaragó műhelyében, ahol a megmunkálásra váró rönkök és gyökerek mellett megmutatta néhány elkészült fafaragását is.

Putyin csütörtökön mielőbbi online megbeszélést javasolt Joe Biden amerikai elnöknek, megjegyezve, hogy a hétvégét a tajgán kívánja tölteni. Azt követően tett így, hogy amerikai hivatali partnere egy szerdai televíziós nyilatkozatban, egy kérdésre helyeslőnek válaszolva gyilkosnak minősítette őt.

Putyinnak a természetben eltöltött, imázsépítő rövid szabadságairól az orosz elnöki hivatal rendszeresen beszámol. A felvételeken Putyin és Sojgu irhából varrott vadászanorákot és -nadrágot viselt, sapka nélkül. A Dozsgy ellenzéki online televízió szerint az öltözéket az ausztriai központú Carinthia cég gyártotta le. A felső rész, a G-Loft Loden Parka 40,2 ezer rubelbe (jelenlegi árfolyamon 167 ezer forintba), a nadrág pedig 28,2 ezer rubelbe (117 ezer forintba) került.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Kreml/Szputnyik/Pool/Alekszej Druzsinyin. Szibériai szövetségi körzet, 2021. március 21. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Sojgu védelmi miniszter (az autóban) a Szibériai szövetségi körzetben töltik a hétvégét, 2021. március 21-én.