Válságban van a világ legnagyobb gazdasága? Hamarosan megszólalnak a szakértők

A Heller Farkas Szakkollégium idén is megrendezi hagyományos tavaszi konferenciáját, amelynek fő témája az Amerikai Egyesült Államok lesz. A "Past, Present & Future of the United States" című esemény március 22-24. között online formában kerül megrendezésre, ahol az érdeklődők hat nemzetközi szakember előadását követhetik nyomon.