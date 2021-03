Észak-Korea Kína segítségéért kuncsorog

Az országaik közti együttműködés fontosságát hangoztatta üzenetváltása során az észak-koreai vezető és a kínai elnök a KCNA észak-koreai állami hírügynökség keddi beszámolója szerint.

Ri Jong Nam, Észak-Korea pekingi nagykövete és Szung Tao kínai diplomata hétfői találkozójukon azt közölték, Kim Dzsong Un észak-korai vezető egységre és együttműködésre szólította fel Hszi Csin-ping kínai elnököt. Az utóbbi értékesnek nevezte az országaik kapcsolatát, és további - ki nem fejtett - erőfeszítéseket ígért a Koreai-félsziget békéje és stabilitása érdekében. Elemzők ezzel kapcsolatban úgy vélik, Hszi ígérete vélhetően az Észak-Koreának szállítandó műtrágyára és élelmiszerre vonatkozott, hozzátéve, hogy a két ország közti - a koronavírus-járvány miatt elrendelt - határzár súlyos csapás volt az észak-koreai gazdaságra nézve.

Hszi nyilatkozata kapcsán kiemelik azt is, hogy a kínai elnök nem fejezte ki nyilvánosan támogatását Phenjan nukleáris programja mellett, ehelyett a régió stabilitását hangsúlyozta.

Úgy vélték továbbá, ez arra utalhat, hogy Peking a feszültség szítása helyett a diplomáciát részesítené előnyben a térségben, beleértve akár a Washington és Phenjan közt megrekedt tárgyalások újraindítását is. A megbeszélések 2019-ben futottak zátonyra, miután az Egyesült Államok nukleáris arzenáljának teljes feladását követelte Észak-Koreától, ugyanakkor nem engedett Phenjan követelésének, hogy cserébe már előre könnyítsen az ellene bevezetett nemzetközi szankciókon.

A dél-koreai hírszerzés tavaly év végén készített jelentése szerint Észak-Korea kereskedelme a hagyományosan legszorosabb partnerének számító Kínával 2020 első tíz hónapjában 75 százalékkal esett vissza.

A KCNA szerint az észak-koreai vezető kitért Phenjan és Szöul, valamint Phenjan és Washington viszonyára is, kiemelve, hogy a megváltozott külpolitikai helyzet tükrében - amellyel vélhetően Joe Biden januárban hivatalba lépett amerikai elnökre és adminisztrációjára utalt - tartotta szükségesnek felvenni a kapcsolatot kínai hivatali partnerével.

A pekingi egyeztetésekre nem sokkal azt követően került sor, hogy a múlt héten az alaszkai Anchorage-ben kemény és közvetlen megbeszéléseket követően véget ért az amerikai és a kínai diplomácia vezetőinek kétnapos találkozója, amely során a felek nyilvánosan, televíziós kamerák előtt is élesen bírálták a másik politikáját. Az amerikai külügyi tárca vezetője, Antony Blinken nem sokkal ezt megelőzően Szöulban és Tokióban is felhívta a figyelmet arra a veszélyre, amelyet szerinte Kína jelent az indiai- és csendes-óceáni térségre nézve, illetve az észak-koreai nukleáris programról is szót ejtett. Blinken ugyanakkor mind Pekinget, mind Phenjant elmarasztalta az emberi jogok megsértése miatt.

Csö Szon Hui észak-koreai külügyminiszter-helyettes szerdán azt közölte, Washington megpróbálta felvenni hazájával a kapcsolatot, ám Phenjan erre mindaddig nem hajlandó, míg az Egyesült Államok fel nem hagy az irányába folytatott "ellenséges" politikával.

