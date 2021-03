Betelt a pohár Joe Bidennél: egy tollvonással szigoríthatja a fegyvertartást

Joe Biden fontolgatja, hogy elnöki rendelettel szigorítja az amerikai fegyvertartási törvényeket. Korábban még alkotmányellenesnek tartott egy ilyen lépést és a Kongresszus bevonásával akart szabályozni, de egy héten belül két tömegmészárlás is történt, ami miatt meggondolhatta magát.

Számos szabályozáson gondolkozunk, többek közt a törvényhozáson keresztül, többek közt elnöki rendeleten keresztül

– mondta Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője, amikor arról kérdezték, hogy tervez-e Joe Biden elnök szigorítani a fegyvertartási törvényeken a Fox News beszámolója szerint.

Joe Biden maga korábban úgy nyilatkozott, hogy „nem akar egy percet sem, főleg nem egy órát” várni a szabályozással, de nem mondta azt, hogy rendeletet készül aláírni. Arra viszont megkérte a Kongresszust, hogy zárják be az átvilágítási kiskapukat és tiltsák be a „támadófegyvereket” és a „nagy kapacitású tárakat.”

A fegyvertartás-kritikusok „támadófegyverekként” hivatkoznak a félautomata fegyverekre, ezen belül is elsősorban az AR-15-ös és AK-alapú karabélyokra. Ezek a fegyverek nagyon hasonlítanak ránézésre a katonai szolgálatban lévő "testvéreikre," viszont nem képesek sorozatlövésre. Régóta forró vitatéma az Egyesült Államokban, hogy a civil lakosságnak szüksége van-e ilyen jellegű fegyverekre a vadászathoz, sportlövészethez, önvédelemhez.

A „nagy kapacitású tárak” szinte minden államban be vannak tiltva, viszont a kritikusok a hagyományos 30 töltény befogadására képes ívtárakat / szekrénytárakat is hajlamosak így nevezni. Egyes államokban 10-re korlátozták a tárkapacitást; elképzelhető, hogy a szövetségi szabályozás is ilyen irányt venne.

A Biden-kormány hatalomra kerülése óta eddig két szigorítást fogadott el a demokrata többségű Képviselőház: az egyik három napos határidőt szabott a vevőátvilágításra, a másik pedig szigorúbb átvilágítási követelményeket szabott meg az internetes fegyvervásárlásra. Ahhoz, hogy törvénnyé váljon a javaslat, még a szenátusnak is jóvá kell hagynia azt.

Az Egyesült Államokban két tömegmészárlás történt hat napon belül: Atlantában nyolcan, a coloradói Boulderben tizen haltak meg. Az egyik esetben ázsiai-ellenes, a másik esetben iszlamista indíték feltételezhető, de még egyikre sincs egyértelmű bizonyíték.

Címlapkép: Joe Raedle/Getty Images