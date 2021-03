Kiszivárgott: Joe Biden kormánya humanitárius krízist próbál eltitkolni

Rekordközeli mennyiségű illegális bevándorló próbál bejutni az Egyesült Államokba, mióta Joe Biden átvette az elnökséget, viszont az új kormány mindenkit hazaküld, kivéve a felügyelet nélküli gyerekeket. Ez a politika oda vezetett, hogy már 15 ezer kiskorú bevándorlót tartanak fogva a bevándorlási hivatalok által használt intézményekben, viszont a Biden-kormány nem engedi sem emberjogi aktivistákat, sem a sajtó munkatársait a komplexumok közelébe. A kormány hozzáállását megelégelve Biden párttársai és a bevándorlási hivatalok munkatársai is elkezdtek szivárogtatni arról, hogy mi folyik az intézményekben és a helyzet nem meglepő módon drámai. Bármilyen súlyos arcvesztés is a helyzet a bevándorló-barát hozzáállással kampányoló Biden-kormány számára, továbbra sem hajlandók elismerni, hogy krízis van a határ mentén, emiatt pedig félő, hogy a megoldás is sokáig várat még magára.

Joe Biden kampánya során kifejezetten bevándorló-barát arculatot mutatott, hivatalos választási oldalán egy komplett aloldalt szentelt annak, hogy Donald Trump bevándorlási politikáját kritizálja és azt ígérte, hogy az Egyesült Államok, mint bevándorlók által felépített ország, ismét üdvözölni fogja az új életet keresőket.

Biden nagyszabású bevándorlási csomagja viszont közel sem valósította meg a Demokrata Párt balszárnyának elképzeléseit, hiszen szinte csak a már Egyesült Államokban tartózkodó illegális bevándorlóknak nyújtott kedvezményeket és meglepő módon a határellenőrzés megerősítése mellett tette le ő is a voksot. Bár Trump falépítését leállíttatta, a bevándorlás ellenőrzéséért felelős hivatalok finanszírozásának növelését és a határszakasz magas fokú digitalizációját terjesztette elő.

Joe Biden elnöki beiktatása után bevándorlók széles tömege indult útnak az Egyesült Államokba, remélve, hogy egy Trumpnál bevándorló-barátabb Amerika fogadja majd őket. Csak februárban 100 ezer (illegális) bevándorló próbált bejutni az Egyesült Államokba a déli határon, ami majdnem eléri a 2019-es történelmi rekordot és messze a legmagasabb szám a pandémia kezdete óta.

Az előző évek azonos időszakához hasonlítva egyébként lényegesen magasabb az illegális bevándorlók száma és a trend egyértelműen növekvő, fontos azt is észben tartani, hogy nemzetközi világjárvány tombol, ami a 2020-as évben jelentősen csökkentette a határátlépési kísérletek számát.

Joe Biden meghagyta a Donald Trump által bevezetett rendkívüli jogrendet is, melynek köszönhetően bárkit indoklás nélkül deportálni tudnak az Egyesült Államokból, ezzel a jogkörrel az új elnök előszeretettel élt is. Gyakorlatilag minden felnőttet és bevándorló-családot, aki megjelent az amerikai határon, visszatoloncoltak Mexikóba, viszont a kísérő nélküli kiskorúakat Biden elnöki rendelete alapján bevándorlási intézményekbe szállították.

Ennek eredményeképpen már 15 ezer felügyelet nélküli kiskorút tartanak fogva az amerikai bevándorlási intézmények.

Joe Bident saját párttársai és republikánus ellenfelei – köztük a volt elnök, Donald Trump is – azzal vádolják, hogy bevándorlási krízishez vezettek az intézkedései, de a Biden-kormány egyelőre nem hajlandó ezt elismerni. Azt állítják, az előző kormányok idején is hasonlóan feszült volt a helyzet, nincs itt semmi látnivaló, az Associated Press beszámolója szerint viszont a Biden-kormány szándékosan próbálja elkendőzni a kialakulóban lévő humanitárius krízist, olyannyira, hogy

heteken keresztül próbálták távol tartani a sajtó munkatársait és az emberjogi szervezeteket a bevándorlási központoktól.

Végül Biden saját párttársai kezdtek el fotókat szivárogtatni a kialakult helyzetről, először Henry Cuellar, Texas demokrata képviselője küldött képeket az Axiosnak, melyek drámai körülményekről árulkodnak. Az látható rajtuk, hogy a bevándorlókat hatalmas, ablak nélküli csarnokokban összezsúfolva tartják, műanyag matracokon alszanak és fóliatakarókkal takaróznak. Erre válaszul az érintett Donnában és El Pasóban található intézmények is kiadtak jóval „élhetőbb” állapotokat tükröző fotókat azzal az indokkal, hogy „szeretnék transzparensebbé és elszámoltathatóbbá tenni” a helyzetet, de továbbra sem engednek be külsős szemlélőket.

Erre válaszul egy határőr, aki ezen intézmények egyikében dolgozik levelet írt a Fox Newsnak, melyben arról számol be, hogy akad olyan zárkarész, melyet 80 ember fogva tartására találtak ki, de 694 kiskorút tartanak ott mindössze két felnőtt korú felügyelete mellett.

Ez a kapacitás 867%-a. Az ügynökeink nem tudják az illegális bevándorlókat ellátni egészségügyileg, biztonságilag, de még saját magukat sem

– mondta a dolgozó a hírcsatornának.

Arról is beszél, hogy vannak olyan kiskorúak, akiket több mint két hete tartanak fogva a hatóságok, pedig a törvényileg előírt maximum három nap, ezután egészségügyi intézményekbe vagy önkéntes családoknál kell őket elhelyezni.

A névtelenül nyilatkozó bennfentes szerint azonnali segítségre van szükség a hatóságok részéről, mert az egész egy

katasztrófa, amely bármelyik pillanatban kirobbanhat.

A kialakult helyzet azért súlyos arcvesztés Biden-kormány számára, mert a Demokrata Párt és maga Joe Biden is súlyosan kritizálta Donald Trump elnököt azért, mert „gyerekeket tart ketrecekben.” Ezt a gyakorlatot nem Trump kezdte, számos felvétel létezik arról is, hogy az Obama-éra alatt is hasonlóan járt el a bevándorlási hivatal. Joe Bidentől viszont sokan azt remélték, hogy felhagy az embertelen szokással és mutatkozott is rá hajlandóság az új elnök részéről, de az, hogy Biden úgy döntött, hogy nem küldi haza a gyerekeket, eddig úgy tűnik, csak mélyítette a krízist. Persze a rácsokat átlátszó plexiüvegekre cserélték a hivatalok, de a képek tanulsága alapján ezen kívül semmi nem változott a Trump/Obama-kormány gyakorlata óta.

Valószínűleg tehát az esetleges reputációs vesztség miatt próbálja a Biden-kormány rejtegetni a nyilvánosság elől a bevándorlási hivatalokat (ilyet a Trump-kormány nem tett és kapott is bőven kritikát), de eddig nagyon úgy tűnik, hogy csak tovább rontja ezzel a pozícióját, hiszen párton belüli szövetségesei is sorra fordulnak ellene. Bident elsősorban azért kritizálják, mert úgy látják, hogy

bár a krízis nem neki köszönhető, a probléma rejtegetése csak késlelteti a kialakult helyzet megoldását.

Joe Biden elnök a határkrízis miatt pártján belülről és a republikánusoktól is rengeteg támadást kap, talán nem túlzás azt állítani, hogy ez eddig az új elnök legnépszerűtlenebb intézkedése.

Címlapkép: Getty Images