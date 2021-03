Kína nekiment több nyugati cégnek, mert azok nem értenek egyet a kényszermunkával

A verbális támadás először a Kommunista Párt ifjúsági szervezetétől érkezett, amely közösségi médiában élesen kritikát fogalmazott meg a H&M-mel szemben, amiért a vállalat egy 2020 márciusában kelt közleménye értelmében nem vásárol többé gyapotot Hszincsiang tartományból. A H&M ugyanezen nyilatkozatában mély aggodalmát fejezte ki az Hszincsiangban folytatott kényszermunka kapcsán is. A kínai vezetéshez közel álló Global Times ezt követően más ruhagyártók, köztük a Burberry, Adidas, Nike és New Balance részéről is hasonló nyilatkozatokat idézett.

Ezt követően számos kínai híresség jelentette be, hogy szerződést bontanak a Nike-val és a H&M-mel a megfogalmazott kritikák miatt. Csütörtökre pedig a H&M termékei pedig láthatóan eltűntek Kína két legnagyobb online webáruházának kínálatából.

Peking a múltban is gyakran bírált külföldi vállalatokat, ha azok nem osztják a hivatalos kínai álláspontot Tajvan, Tibet vagy más, a kínai vezetés számára érzékeny kérdések kapcsán. A vállalatok erre eddig leginkább bocsánatkéréssel válaszoltak, illetve megváltoztatták marketingstratégiájukat, hogy az biztosítani tudják hozzáférésüket a kínai piachoz. Hszincsiang esete azonban különösen érzékeny, mivel az utóbbi időben egyre nagyobb otthoni nyomás helyeződött nyugati vállalatokra, hogy határolódjanak el az ott folyó jogsértésektől.

A kínai gyapottermelés 84%-a kötődik Hszincsiang tartományhoz, ami globális szempontból is lényeges, mivel önmagában Kína szolgáltatja a világ gyapottermelésének közel negyedét. Egy amerikai kongresszusi jelentés konkrétan meg is nevezett számos nyugati céget, amelyek az internálótáborok munkaerejét használják termékeik előállításához.

A kínai fellépés valószínűleg azért lehetett most erősebb, mint korábban, mert hétfőn az Európai Unió több kínai tisztviselőt helyezett szankciós listára a Hszingcsiangban történtek miatt. Ennek ellenére a kínai amerikai viszony az utóbbi években viszonylag baráti volt, összehasonlítva a Peking és Washington közötti csörtékkel.

Emiatt a kínai vezetés egy szoros partnertől érkezett támadásként értékeli a történteket.

Címlapkér forrása: Lintao Zhang/Getty Images