A mai napig tart Amerika történelmének leghosszabb háborúja - Győznek a terroristák Afganisztánban?

Az Egyesült Államok már lassan két évtizede próbálja lezárni legrégebb óta tartó háborúját Afganisztánban. Bár Donald Trump kormánya tavaly megállapodott a tálibokkal, a jelenlegi helyzet fényében ennek sikere minimum kérdéses. Joe Biden lesz tehát sorban a negyedik amerikai elnök, aki megpróbálja megszüntetni a „gordiuszi csomót” és véget vetni a harcoknak, amelyek 2300 amerikai életet követeltek és hatalmas mennyiségű pénzt emésztettek fel. Ehhez kapcsolódóan megvontuk az afganisztáni háború eddigi mérlegét és megvizsgáltuk a Biden-kormány lehetőségeit a helyzet rendezésére.

Kezdeti lendület után patthelyzet

Amikor George W. Bush 2001-ben bejelentette, hogy az Egyesült Államok megtámadja a tálib rezsimet Afganisztánban, bizonyára kevesen gondolták, hogy ez lesz az amerikai történelem leghosszabb háborúja.

Az Egyesült Államok a beavatkozással a 2001. szeptember 11-én elkövetett merényleteket akarta megtorolni, ugyanis megalapozott volt a gyanú, hogy a merényletet magára vállaló Oszáma bin Ládent és az általa vezetett al-Kaidát támogatja a tálibok kezében lévő afgán kormány.

A tálibok, akik a szunnita iszlám egyik radikális változatát képviselő mozgalom, 1996-ban ragadták magukhoz a hatalmat Afganisztánban, amikor elfoglalták az ország fővárosát, Kabult. Öt éves uralmuk alatt fundamentalista iszlám törvénykezés valósult meg az országban, illetve számos terrorszervezetnek adtak lehetőséget arra, hogy búvóhelyeket és kiképzőbázisokat hozzanak létre Afganisztánban.

Ennek megfelelően az Egyesült Államok vezetésével megindult NATO-beavatkozás először a katonai támaszpontokat vette célba, két hónappal a harcok kezdete után pedig össze is omlott a tálib rezsim Afganisztánban, amelynek képviselői vagy a hegyekbe, vagy pedig a szomszédos Pakisztánba menekültek. Miután az Egyesült Államok megerősítette ellenőrzését Afganisztán fölött, 2004-ben megtartották az első szabad választásokat.

A gyors és hatékony katonai sikereknél azonban sokkal nehezebbnek bizonyult a béke megőrzése Afganisztánban több okból kifolyólag is.

A tálibokat nem sikerült teljesen megsemmisíteni , akik így ellentámadásba lendültek és állandósult terrormerényletekkel próbálták megakadályozni az ország stabilizálását. Nagyban erősítette pozíciójukat, hogy az ópiumkereskedelem, ásványkincs-bányászat, valamint külföldről érkező magánadományok útján továbbra is tudták finanszírozni tevékenységüket.

, akik így ellentámadásba lendültek és állandósult terrormerényletekkel próbálták megakadályozni az ország stabilizálását. Nagyban erősítette pozíciójukat, hogy A demokratikusan megválasztott afgán kormány sem tudta konszolidálni hatalmát az országban , amelyet súlyosbított az afgán vezetésben uralkodó és az állam működését megbénító korrupció.

, amelyet súlyosbított az afgán vezetésben uralkodó és az állam működését megbénító korrupció. Az Egyesült Államok és szövetségesei 2003-ban megtámadták Irakot, aminek következtében számos csapatot, szakértőt és erőforrást kellett átcsoportosítani az ott zajló harcok folytatásához.

Az Obama- és a Trump-kormányok válasza

Az Egyesült Államok részvétele az afgán konfliktusban az Obama-adminisztráció alatt is folytatódott, sőt, addig nem látott mértékben növelték az Afganisztánban állomásozó amerikai csapatok számát, így 2009 végére már 100 ezer katona teljesített ott küldetést.

Ezzel párhuzamosan a háború során először, az amerikai vezetés megnevezte az országból történő kivonulás tervezett dátumát, amelyet eredetileg 2014-re tűzött ki.

Történt azonban egy másik fontos fordulat is ebben az időszakban, amely nagyban megváltoztatta a háború megítélését és menetét. 2011-ben ugyanis Barack Obama amerikai elnök televízión keresztül bejelentette, hogy amerikai erők sikeresen likvidálták Oszáma bin Ládent a pakisztáni Abbotábád városban.

Barack Obama, Joe Biden, Hillary Clinton, a háttérben álló Antony Blinken, valamint számos nemzetbiztonsági tisztviselő éppen az Oszáma bin Láden likvidálására irányuló akciót követi nyomon a Fehér Házban. Fotó: Pete Souza/The White House via Getty Images

A szeptember 11-ei merényletek legfőbb felelősének megölése egyszerre volt az addigi egyik legnagyobb siker az amerikai vezetés számára, másrészt viszont ennek következtében egyre kevésbé volt védhető az amerikai közvélemény előtt az évtizedes konfliktus folytatása.

Az Egyesült Államok éppen ezért stratégiát váltott a régióban és az aktív harc helyett az afgán haderő kiképzésére helyezte a hangsúlyt, hogy a kivonulás után ne süllyedjen újra káoszba az ország. A stratégia abból a szempontból valóban működött, hogy sokkal kevesebb katona esett el a harcokban, mint korábban. Azonban a csökkenő NATO-jelenlét és a láthatáron lévő kivonulás dátuma jelentősen feltüzelte a tálibokat, akik így előrenyomultak és az ország jelentős részét vették ismét ellenőrzésük alá, főleg a vidéki régiókban. Mivel a korrupt és gyenge afgán kormány nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket a béke megszilárdítása szempontjából, folyamatosan kitolódott a végleges kivonulás tervezett dátuma, az eredetileg tervezett 2014-ről.

A Trump-kormány megalakulásával többen azt hitték, hogy az új amerikai vezetés pontot tesz majd az afganisztáni háború végére, főleg annak fényében, hogy a megválasztott elnök még kampánya során többször hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak semmi keresnivalója nincs a régióban.

Ennek ellenére a Trump-kormány folytatta az Obama-adminisztráció addigi Afganisztán-politikáját egy fontos különbséggel: nem neveztek meg konkrét céldátumot a csapatok kivonására.

A lépés valószínűleg azzal magyarázható, hogy egy konkrét céldátum esetén a táliboknak csak ki kellett volna várniuk a csapatok kivonását, utána pedig könnyű szerrel vehették volna át az uralmat a gyenge afgán kormánytól. Ehelyett az új stratégia értelmében az amerikaiak az aktuális körülményektől tették függővé a lehetséges kivonulást.

A másik fontos változás az amerikai stratégiában a tálibokkal való tárgyalások megkezdése volt, mivel akkora terület állt már az ellenőrzésük alatt, hogy az Egyesült Államok úgy vélte, elkerülhetetlen a velük való megegyezés a háború befejezése céljából.

Ennek érdekében különmegbízottá nevezték ki Washington volt iraki és afganisztáni nagykövetét, Zalmay Khalilzadot a békefolyamat megindítására. Beszédes lehet az is, hogy a megválasztott afgán kormány képviselői sokszor nem is voltak hivatalosak tárgyalásokra, amelyek azonban többször zátonyra futottak, mivel a tálibok továbbra is követtek el merényletek az afgán haderővel és a NATO-misszió csapataival szemben.

A megállapodást végül 2020 februárjában, Dohában sikerült nyélbe ütni. A Khalilzad és Abdul Gáni Baradar tálib molla által aláírt megállapodás értelmében az Egyesült Államok vállalta, hogy 2021 májusáig valamennyi ott állomásozó csapatát kivonja Afganisztánból. A megegyezés gyakorlatilag legitimálta a nemzetközi színtéren terroristaként elkönyvelt tálibokat, akik biztonsági garanciákat vállaltak.

Ez többek közt a terrorcselekmények, valamint az Egyesült Államok és a vele szövetséges országok elleni támadások beszüntetését, illetve más terrorszervezetekkel való együttműködés befejezését jelentette. Ígéretet tettek továbbá, hogy amint lehet, tárgyalóasztalhoz ülnek az afgán központi kormány képviselőivel is az ország stabilizálása érdekében. A két fél ezeken túl kölcsönös fogolycserében is megegyezett.

Mivel a fenti ígéreteken kívül mást nem igazán fogalmaztak meg a tárgyalások során, a megállapodás értelmezhető egy biankó csekként a tálibok felé. Ha az elmúlt évek tapasztalatait vesszük figyelembe azt láthatjuk, hogy a tálibok általában nem tartják be az ígéreteiket. 2019-ben például csupán napokkal egy Camp David-be tervezett amerikai-tálib találkozó előtt követtek el egy 12 áldozatot követelő merényletet, amelyben egy amerikai állampolgár is életét vesztette. A merénylet következtében a találkozó meg is hiúsult.

A mostani megegyezés sikere tehát azon áll vagy bukik, hogy mennyire tartják majd be a tálibok az ígéreteiket.

A megállapodásban az is szerepet játszhatott, hogy közeledett az amerikai elnökválasztás, Donald Trump pedig még azelőtt le kívánta zárni az afgán konfliktust.

Mihez kezd a helyzettel Joe Biden?

Az amerikai választások eredményeképpen azonban Joe Biden személyében egy demokrata politikus került a Fehér Házba, akinek kormánya már 2021 januárjában bejelentette, hogy felül fogja vizsgálni az afganisztáni tálib lázadókkal tavaly februárban megkötött békemegállapodást. Erre azért van szükség az amerikai vezetés szerint mert a Pentagon jelentése alapján a tálibok megszegték az amerikai kormánynak tett ígéreteiket, illetve az afgán kormánnyal folytatott tárgyalások is megrekedtek és a támadások sem szűntek meg.

A Foreign Policy elemzése szerint három lehetséges forgatókönyv áll a Biden-kormány rendelkezésére az afgán helyzet rendezésére:

Az Egyesült Államok tartja magát a békemegállapodásban foglaltakhoz és az összes amerikai csapatot kivonja a régióból 2021. május 1-ig. Ez azonban azzal fenyeget, hogy az afgán állam szinte rögtön a kivonulás után összeomlik, az ország pedig ismét polgárháborúba süllyed. Joe Biden is elismerte, hogy nehéz lenne tartani a csapatok tervezett kivonásának határidejét, de hozzátette, nem tudja elképzelni azt sem, hogy jövő évben még lesz amerikai katona az országban, A tálibok által megszegett ígéretek miatt az Egyesült Államok kivonul a békeegyezményből és határozatlan ideig jelen marad régióban. Ez azért nem valószínű, mert a tálibok már egyértelművé tették, hogy hasonló esetben azonnal folytatják „szent háborújukat” a külföldi csapatokkal szemben. A kivonulás dátumának kitolását kéri a táliboktól arra hivatkozva, hogy tálibok megsértették a megállapodást és akadoznak a tárgyalások a tálibok és az afgán kormány képviselői között. Erre van talán a legnagyobb az esély, mivel az Egyesült Államok így időt nyerne, amelyet felhasználhatna arra, hogy más országokat is bevonjon a béketeremtés folyamatába, illetve, hogy megolajozza a tálibok és az afgán kormány közötti tárgyalásokat.

Természetesen azzal is számolni kell Joe Biden kormányának, hogy mi lesz akkor, ha a tálibok a harmadik opcióra is nemet mondanak, amire elég nagy esély mutatkozik. Ebben az esetben az első két forgatókönyv lép életbe. A Biden-kormány eddigi kommunikációjában még nem kötelezte el magát teljesen a májusi kivonulás mellett, állításuk szerint csak fontolóra vették azt.

LEGVALÓSZÍNŰBB MEGOLDÁS EBBEN A HELYZETBEN AZ LEHET, HOGY AZ AMERIKAIAK, BÁR KISEBB SZÁMBAN, DE MARADNAK A RÉGIÓBAN EZZEL PRÓBÁLVA KIKÉNYSZERÍTENI, HOGY A TÁLIBOK TÁRGYALÓASZTALHOZ ÜLJENEK.

Ezzel a lépéssel viszont az amerikai közvélemény előtt nem lesz könnyű elszámolni, amely már belefáradt a háborúba és a kivonulás kapcsán tett ígéretekbe. A konfliktus ugyanis eddig 2300 amerikai életét követelte, illetve háború és az újjáépítés költségei is csillagászati összegekre, egyes becslések szerint nagyjából 2000 milliárd dollárra rúgnak.

A FENTIEK TÜKRÉBEN FÉLŐ, HOGY A TÖBB MINT KÉT ÉVTIZEDE HÚZÓDÓ KONFLIKTUS NEM ÉR VÉGET 2021. MÁJUS 1-JÉN, MIVEL KIVONULÁS HÍJÁN FOLYTATÓDIK A TÁLIBOK ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÖTTI HARC, ELLENKEZŐ ESETBEN PEDIG AFGANISZTÁN SODRÓDIK VÉRES POLGÁRHÁBORÚBA. MINDKÉT ESETBEN A LEGFŐBB VESZTES AZ AFGÁN NÉP LESZ.

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images