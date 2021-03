Fényűző vacsorát tartott a tábornok miután katonái vérfürdőt rendeztek az utcákon

A közösségi médiára feltöltött fényképek alapján a tábornok fehér katonai egyenruhát viselt és vörös szőnyegen üdvözölte a vendégeket a vacsorapartin, amellyel a második világháborús japán megszállók elleni ellenállásra emlékeztek.

Számos ország, köztük Oroszország, Kína, India, Pakisztán, Banglades, Vietnám, Laosz és Thaiföld képviselői is jelen voltak a szombati eseményen. A vacsora előtt egy katonai parádét is tartottak, ahol Min Aung Hlaing beszédében elkötelezte magát a „demokrácia védelme mellett” és óva intette a lakosságot az „erőszakos cselekedetektől”.

army chief Min Aung Hlaing attended a dinner for the junta's Armed Forces Day tonight, as his fighter jets bombed an ethnic Karen area, forcing villagers to flee - several are reported killed. #Myanmar