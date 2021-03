Minden adott lenne, hogy a világ sztárja legyen az ország, mely évek óta a szakadék szélén egyensúlyoz

Manapság Törökországról nem a gazdasági sikerek, hanem az évek óta tartó permanens devizaválság jut eszünkbe, pedig minden adott lenne ahhoz, hogy ne a líra megállíthatatlan zuhanásáról és a lakosság elszegényedéséről írjunk. Ehhez csak egy kompetens és kevésbé piacellenes politikai vezetésre lenne szükség, aki megérti a közgazdaságtan alapvető logikáját, és nem akar minden áron szembe menni azzal.

Megint bajban a törökök

Az elmúlt napok megint a török líra zuhanásáról szóltak miután Recep Tayyip Erdogan elnök váratlanul kirúgta a jegybank vezetőjét. Naci Agbal „bűne” az volt, hogy néhány nappal korábban 200 bázisponttal 19 százalékra emelte az irányadó kamatot a török jegybank (CBT). Erre azért volt szükség, mert tavaly év végén és 2021 elején ismét emelkedésnek indult az infláció, ami a változatlan kamatszint mellett alacsonyabb reálkamatot jelentett, márpedig ez az egyik fontos mutató, amit a piac figyel.

Látszik, hogy a mínusz 3 százalékos reálkamat volt egyfajta fordulópont a befektetők számára, ezt követően már decemberben jelentősen szigorítani kellett, majd januárban tovább emelték az irányadó rátát. Ezzel az elmúlt közel két év fokozatos kamatcsökkentését kellett visszacsinálnia a jegybanknak, 2019 nyarán 24 százalékról indult a lazítás, aminek tavaly augusztusban 8,25%-nál volt a mélypontja.

Az emelkedő infláció mellett az év elején erősödő globális inflációs félelmek és az amerikai hozamok emelkedése sújtotta a lírát, ezért nem volt elég a decemberi és a januári kamatemelés. Az év elején a globális kockázatkerülés hatására a líra ismét lejtőre került, az év eleje óta 13%-ot bukott a dollárral szemben.

Ugyanakkor a török deviza vesszőfutása nem most kezdődött, gyakorlatilag évek óta tart a válság, ami hozzájárul az infláció emelkedéséhez is. Öt év alatt közel 200 százalékkal, tíz év alatt pedig 430 százalékkal emelkedett a dollár-líra árfolyam. Mit tehet egy jegybank ebben a helyzetben? A kamatemelés mellett a devizatartalék terhére vásárolhat lírát a CBT a piacon. A gond az, hogy a török devizatartalék már jelentősen lecsökkent, ezzel pedig a jegybank mozgástere is az intervencióra.

Néhány éve még 100 milliárd dollár felett is volt a török tartalék, ez mostanra 54 milliárdra esett vissza amiatt, hogy folyamatosan igyekeztek védeni a lírát.

Elemzők szerint az újabb váltás a jegybank élén lehet egyfajta fordulópont, hiszen mostanra a török vezetés szinte teljesen elveszítette hitelességét a befektetők szemében. A Societé Generale szakemberei szerint a lépéssel Törökország átlépte azt a határt, ahonnan már nincs visszaút a hitelességet tekintve, a lépés arra ösztönözheti a törököket, hogy rohanjanak dollárra és euróra váltani a megtakarításaikat.

Soha nem leszünk optimisták a török lírával kapcsolatban addig, amíg gyakorlatilag Erdogan irányítja a jegybankot

- idézte a Reuters Andreas Steno Larsent, a Nomura globális stratégáját.

Az új jegybanki vezetés első fontos tesztje április 15-én lesz, amikor kamatdöntő ülést tart a CBT. Az elemzők arra számítanak, hogy a változás után csökkentik majd az alapkamatot, a legutóbbi 200 bázispontos emelést akár teljes egészében semmissé tehetik. A szakértők szerint csak ezzel nyerne értelmet a jegybankelnök leváltása, hiszen Erdogan régóta alacsonyabb kamatot szorgalmaz, szerinte a túl magas kamatok okozzák az inflációt. Ezzel a török elnök gyakorlatilag a monetáris politika és a közgazdaságtan alaptételét tagadja, mely szerint a magas inflációt például a kamat emelésével lehet leszorítani. A gyakorlatban a kamat csökkentése éppenséggel növeli az inflációt.

Pedig minden adott lenne, hogy felzárkózzanak a törökök

Az évek óta tartó devizaválság mellett érdemes egy kicsit távolabbról is megnézni a török gazdaság fundamentumait, melyek egyébként nem tragikusak. Egyrészt folyamatosan nő az ország népessége, a becslések szerint 2020-ban 83,6 millió fő lehetett, ami tíz év alatt 10 milliós növekedésnek felel meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a társadalom viszonylag fiatal, 22,8%-a 14 év alatti.

Mindez azért fontos, mert miközben Európa társadalma öregszik el, gyakorlatilag a közvetlen szomszédjában él egy több mint 80 milliós, növekvő ország. Nem véletlen, hogy sokáig nyitott kérdés volt Törökország uniós csatlakozása, a tárgyalások is megkezdődtek, azonban elsősorban politikai és alapjogi kérdéseken elbuktak, és

ma már esélytelen, hogy belátható időn belül EU-tag legyen a törökökből.

Első ránézésre a török gazdaság sem hever romokban, tavaly a járvány őket is megrendítette kicsit, de nem volt súlyosabb a GDP-visszaesés, mint a világ nagy részén. Ebben azonban jelentős szerepe lehet a líra zuhanása miatt javuló külkereskedelmi mérlegüknek.

Ráadásul Törökországban adva lenne az európai viszonylatban olcsó munkaerő, az IMF adatai szerint a nettó átlagbér 320 euró átszámítva, ennek még a magyar 813 euró is majdnem a háromszorosa, a német 2559 euró pedig a nyolcszorosa.

Mi lehet az ország jövője?

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy Törökországnak nem elsősorban gazdasági, sokkal inkább pénzügyi és bizalmi gondjai vannak. A fizetési mérleg egyenlege az elmúlt években folyamatosan deficites volt, bár lassan csökkent ez a hiány. A költségvetési hiány sem tűnik drámainak, az utóbbi években a GDP 1-2%-a körül alakult, míg az államadósság a nemzeti össztermék mindössze 33%-a jelenleg.

A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogyan tudja magát finanszírozni az ország, illetve képes lehet-e helyreállítani a bizalmat. A finanszírozás szempontjából kulcsfontosságú lehet a devizatartalékok összege, ami ahogy láttuk jelentősen csökkent. A magas kamatok és kötvényhozamok mellett viszont nehéz új finanszírozást bevonni.

A másik kardinális kérdés a bizalom helyreállítása lenne, bár az talán még keményebb dió, mint a forrás bevonása. Az elmúlt évek után

ma már kevés lenne egy-két üzenetértékű ortodox gazdasági lépés, olyan mértékben megrendült a bizalom, hogy a befektetők átmenetinek tartanák az enyhülést.

Időről időre felvetődik az elemzők körében, hogy a Nemzetközi Valutaalap hitelcsomagja lehet a végső megoldás. Az egyrészt megoldhatná a finanszírozási gondokat, másrészt erős pozitív üzenet lenne a befektetők számára az, hogy a kormány hajlandó bevállalni a fájdalmas megszorító intézkedéseket is, melyeket az IMF elvár a hitelért cserébe. A probléma éppen az, hogy Erdogannak esze ágában sincs ilyen jellegű intézkedéseket hozni, politikailag is komoly bukás lenne neki az IMF-nél kilincselni pénzért. Éppen ezért ezt

valószínűleg csak a legutolsó lehetőségként, az államcsőd előtt venné számításba.

Persze még ez a pillanat is eljöhet, ha a jegybank képtelen lesz megfékezni a líra zuhanását és esetleg egy kamatvágással rá is erősít arra. A következő időszakban minden azon múlik, milyen ütemben apad tovább a devizatartalék az esetleges intervenciók és devizatörlesztések miatt, illetve sikerül-e friss forrást bevonnia Törökországnak.

Címlapkép: Getty Images